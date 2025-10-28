“Esta comisión es inoperante”: minsalud por aplazamiento del debate de reforma a la salud

La Comisión Séptima decidió aplazar indefinidamente el debate de la reforma a la salud, luego de aprobar con siete votos a favor y seis en contra una proposición presentada por la senadora Nadia Blel, según la cual, la discusión solo podrá continuar cuando el Congreso vote la reforma tributaria.

Tras la decisión, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se pronunció y expresó su desacuerdo con la medida, señalando que retrasa el avance del proyecto presentado por el Gobierno.

Guillermo Alfonso Jaramillo Foto: Alcaldía de Ibagué

“El pretexto aquí es no aprobarla. Tienen temor. Primero mantenerla acá y segundo que no recorramos como hicimos la laboral y pasarla a otra comisión. Esta comisión no ha sido capaz de cumplir con sus funciones, es una comisión inoperante. Lo que hacen es obstaculizar (…) buscan cualquier tipo de pretexto”, afirmó el ministro.

Jaramillo aseguró que el aplazamiento responde a una estrategia de dilación por parte de algunos sectores que se oponen a la transformación del sistema de salud.



Por ahora, el trámite legislativo de la reforma queda suspendido hasta que se defina el curso de la reforma tributaria, mientras las bancadas del Congreso mantienen posiciones divididas frente a la continuidad del debate.