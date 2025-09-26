Gobierno lanza fuertes advertencias sobre la ponencia alternativa de la reforma a la salud

El Ministerio de Salud y Protección Social lanzó una fuerte advertencia sobre la ponencia alternativa de la reforma a la salud que se discute en el Congreso. Según la entidad, de aprobarse, el país correría el riesgo de perpetuar un modelo que privilegia a las EPS y pone en peligro el derecho a la salud de millones de colombianos.

Entre los puntos más críticos señalados está la entrega de más de 60 billones de pesos en los próximos cinco años a las EPS, pese a los problemas financieros y de gestión que ya arrastran. Esto implicaría, según el Gobierno, premiar a entidades insolventes con recursos públicos, mientras hospitales, clínicas y proveedores seguirían enfrentando deudas millonarias.

Otro aspecto que preocupa al ministerio es que la propuesta mantiene la intermediación de las EPS en el pago a prestadores, eliminando la posibilidad de giros directos que ya habían sido aprobados en la Cámara de Representantes. En la práctica, esto significa que las clínicas y hospitales seguirán dependiendo de la voluntad de las aseguradoras para recibir recursos.

Según la cartera, la ponencia también elimina la cuenta destinada al fortalecimiento de la red hospitalaria pública, lo que dejaría en riesgo de cierre a la mayoría de hospitales regionales. Además, traslada la responsabilidad de financiar la atención primaria y programas de prevención directamente al Estado, aumentando la carga fiscal sin modificar los privilegios de las EPS.



Otros retrocesos señalados incluyen la negación de un régimen especial para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, la eliminación de apoyos económicos para más de 300.000 madres en situación vulnerable y la concentración de decisiones clave en manos de las EPS, como la conformación de redes de atención.

Finalmente, el ministerio advirtió que continuará defendiendo una reforma que priorice la vida, la transparencia en el manejo de los recursos y el derecho fundamental a la salud, en lugar de fortalecer la intermediación financiera.