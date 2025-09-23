En vivo
Publicidad

Blu Radio  / Política  / No hubo quórum para iniciar tercer debate de reforma a la salud en Comisión Séptima de Senado

No hubo quórum para iniciar tercer debate de reforma a la salud en Comisión Séptima de Senado

La sesión estaba citada para este martes a las 10:00am en la Comisión Séptima del Senado.

Plenaria del Senado_Blu Radio.jpg
Plenaria del Senado
Foto: Blu Radio
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

Este martes iba a empezar el tercer debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, sin embargo, el presidente de la Comisión, Miguel Ángel Pinto, levantó la sesión por falta de quórum, ya que solo había siete senadores.

“En el caso que se archive la reforma a la salud, inmediatamente vamos a apelar tal cual como hicimos en la reforma laboral. Este es un mecanismo que nos permite a nosotros que en el caso que se llegue a archivar en la Comisión, la plenaria del Senado determine si acepta la apelación y se cambia a otra Comisión Constitucional”, dijo el senador Fabián Díaz.

Es importante recordar que hay tres ponencias una de archivo, otra positiva y otra alternativa.

“¿Dónde están los recursos para que ese modelo, de aprobarlo, sea implementado? Pasaríamos a una Adres todopoderosa, llena de burocracia. Tengamos en cuenta el modelo piloto de salud de los colombianos, el de los maestros, un rotundo fracaso”, dijo el senador del Centro Democrático, Honorio Henríquez.

Congreso de la República_AFP.jpg
Congreso de la República
Foto: AFP

La ponencia alternativa fue radicada en la noche de este lunes por parte de las senadoras Norma Hurtado, Ana Paola Agudelo y Lorena Ríos.

“La crisis actual radica en una mala administración del Gobierno, intervenciones fallidas y decisiones políticas que asfixiaron el sistema. Esa improvisación cuesta vidas. En ese sentido, ni esa reforma ni el archivo del proyecto son la salida. Colombia necesita una propuesta real, que brinde sostenibilidad y soluciones para pacientes, médicos y hospitales”, afirmó la senadora Norma Hurtado.

