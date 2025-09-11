¿Cuál es el pulso político en el Congreso de cara a la discusión por reforma a la salud?

La propuesta de una nueva reforma a la salud en Colombia enfrenta un panorama de incertidumbre y cuestionamientos, según declaraciones de la senadora Norma Hurtado, integrante de la Comisión Séptima del Senado, en Mañanas Blu.

La congresista ha puesto de manifiesto las serias dudas que persisten en torno a la viabilidad fiscal del proyecto y la concreción de un debate decisivo programado inicialmente para el próximo martes, así como la crítica situación que atraviesa el sistema de salud en el país.

La senadora Hurtado, reconocida por su seguimiento meticuloso a la iniciativa gubernamental, ha enfatizado la complejidad del escenario actual, donde múltiples ponencias aún no han sido radicadas y persisten interrogantes cruciales por parte del Ministerio de Hacienda. "No tenemos claro, todavía tenemos la intención de radicar las ponencias, eso es lo que he conocido," afirmó la senadora.

Uno de los puntos de mayor fricción y preocupación expresados por la senadora Hurtado radica en la sustentación fiscal del proyecto. La reforma, según lo manifestado, va "directamente ligado a un presupuesto y a un presupuesto que debe sustentarnos el ministro de Hacienda para una senda de 10 años que sea sostenida en el tiempo este nuevo modelo de salud".



Sistema de salud

Más allá de los debates legislativos, la senadora Hurtado enfatizó la grave crisis que ya vive el sistema de salud en Colombia. "Hoy hay una crisis explícita que tiene que ver con el no pago de las EPS intervenidas de la totalidad de los servicios prestados por la red pública y la red privada. La red se está asfixiando las largas filas en medicamentos, el rechazo en lo en los tratamientos, la ausencia de tratamientos. Hoy tienen colapsado el sistema, pero especialmente la vida de muchas personas".

Un hecho alarmante es el anuncio de la Contraloría sobre un "déficit muy importante en la Nueva EPS", cuyas "deudas hoy no están consagradas en ese aval fiscal". Esto genera una "incertidumbre" sobre "quién le va a pagar a la red pública y a la red privada todas las deudas que tiene la Nueva EPS". La situación se agrava con la desaparición de un párrafo crucial en el aval número cinco, que "significaba la esperanza de la red pública y privada del pago del corriente del 2024".

