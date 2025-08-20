El nuevo sistema de salud costará $112,6 billones en su primer año: ministro de Hacienda

Durante un debate de control político en la comisión séptima del Senado, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó las proyecciones financieras de la reforma a la salud impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya implementación está contemplada en el último año de su mandato.

De acuerdo con el ministro, los recursos destinados a la reforma podrían alcanzar los 112,6 billones de pesos en 2026, cifra que aumentaría a 114,8 billones en 2027 y a 191,7 billones en 2036. La participación de estos recursos en el Producto Interno Bruto (PIB) pasaría del 6,3 % en 2026 al 7,73 % en 2036.

Ávila detalló que estos valores se basan en los ingresos disponibles del sistema de salud. Según sus estimaciones, el aporte de la nación crecerá a un ritmo promedio del 8,13 % anual, el Sistema General de Participaciones en 4,3 %, y las cotizaciones en 2,87 %. Estos ingresos se destinarán a financiar tanto los costos operativos del sistema como los asociados a la implementación de la reforma.

El salario mínimo para 2025 en Colombia la decretó el presidente Petro. Foto: Blu Radio.

En cuanto al desglose del gasto, el funcionario explicó que para 2026 se proyectan 105 billones de pesos en gastos directos, asociados a atención primaria, mediana y alta complejidad, fortalecimiento de la red pública, prestaciones económicas, becas, atención a migrantes irregulares, saneamiento de deudas hospitalarias y otras obligaciones del sector.

Adicionalmente, se prevén 2 billones de pesos en gastos indirectos, que incluyen el saneamiento de empresas estatales de salud durante los primeros cinco años, y 1,9 billones en gastos de gestión. En total, el presupuesto nacional para 2026 incorpora 109,9 billones de pesos destinados a la reforma.

El ministro subrayó que el cálculo de estos recursos está incluido en el proyecto de presupuesto que el Gobierno presentó al Congreso de la República.