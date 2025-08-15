El PIB de Colombia mejoraría si se distribuyen mejor las labores domésticas: Dane

La directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Piedad Urdinola, entregó detalles en Recap Blu sobre cómo está la economía colombiana luego de conocerse que creció 2,1 % en el segundo trimestre de 2025. De hecho, señaló que los estudios revelan que el Producto Interno Bruto (PIB) en el país mejoraría si se distribuyeran las labores domésticas y no solo tuvieran que realizarlas las mujeres.

Durante la entrevista, Urdinola explicó que las cargas de cuidado y trabajo no remunerado, tradicionalmente asumidas por las mujeres, reducen su participación plena en el mercado laboral. Según datos del Dane, estas tareas representan alrededor del 25 % de la producción doméstica. Si se formalizaran como parte de la economía de mercado y se garantizaran condiciones laborales a quienes prestan servicios de cuidado, el país no solo aumentaría sus ingresos, sino que también liberaría mano de obra femenina, lo cual tendría un impacto positivo en el crecimiento económico.

"Hay un estudio de la CEPAL que se hizo para varios países de América Latina y pronostica precisamente eso. Dependiendo del país, esto puede llegar a aportar hasta 5 puntos del PIB. En el caso colombiano, si nosotros medimos las labores domésticas como lo hacemos desde nuestra cuenta satélite del trabajo no remunerado, está alrededor del 25 %, eso es lo que pesa toda la producción doméstica no remunerada. Ahora, si lo volvemos una actividad de mercado, tenemos ese aporte del trabajo no remunerado medido como una actividad de mercado, pero también la liberación de la mano de obra de estas mujeres que entrarían a ser parte de la cadena productiva del país", explicó Urdinola.

Mejores sectores económicos en este trimestre

De acuerdo con el Dane, la economía colombiana tuvo un crecimiento del 2,1 % en su medición original y del 2,5 % en cifras desestacionalizadas. Los sectores que más impulsaron este resultado fueron comercio, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, con un repunte del 5,6 % que aportó 1,1 puntos porcentuales al PIB. Dentro de este grupo, la mayor dinámica se registró en los restaurantes, gastrobares y servicios de alimentación fuera del hogar.

Restaurante Foto: Meta IA, referencia

El segundo sector con mayor crecimiento fue agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 3,8 % de aumento, jalonado por flores, frutas, aves, bovinos y porcinos. En tercer lugar se ubicaron las actividades de administración pública, defensa, educación y salud, favorecidas por el aumento del pie de fuerza, pagos de retroactivos y la expansión tanto de la educación privada como de la pública.



¿Qué pasa con el carbón?

Por otro lado, la directora del Dane advirtió que la explotación de minas y canteras registró una caída del 10,2 %, siendo una de las ramas más afectadas en el trimestre. En este retroceso incidió principalmente la extracción de petróleo y gas natural, con una disminución del 6,9 %, y la minería de minerales metalíferos, que se redujo en 20 % por la menor demanda internacional de oro.

En el caso del carbón, la producción cayó un 14,6 %, lo que restó 2,9 puntos porcentuales al PIB. Urdinola explicó que la caída no responde únicamente a las restricciones de exportación hacia Israel, sino a una tendencia global de menor consumo. Europa, especialmente Alemania, ha avanzado en su transición energética y ya no demanda carbón, mientras que mercados como China y Corea del Sur prefieren proveedores más cercanos en Asia debido a los costos de transporte.