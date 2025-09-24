Norma Hurtado defiende ponencia alternativa a la reforma de salud y responde a críticas de Petro

En medio del intenso debate que rodea la reforma a la salud en el Congreso, la senadora Norma Hurtado presentó una ponencia alternativa que busca ser un punto intermedio entre la propuesta del Gobierno y la ponencia de archivo radicada por el Centro Democrático.

Sin embargo, esta iniciativa recibió una fuerte crítica del presidente Gustavo Petro, quien aseguró en redes sociales que “la reforma presentada como alternativa no sirve” porque, según él, “acaba el giro directo, deja el dinero a las EPS, abandona la salud preventiva y primaria” y mantiene a las aseguradoras financieras.

Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, Hurtado respondió de manera enfática: “El presidente se apresuró a trinar. Ninguna de las afirmaciones que hizo hace parte de la ponencia alternativa”.

La congresista explicó que su propuesta sí contempla el giro directo, una de las banderas del Gobierno, al señalar que en el “artículo 17 se garantiza el giro directo para que los recursos del sistema de salud fluyan y se pague rápidamente a los prestadores”.



Norma Hurtado Foto: X @normahurtados

Hurtado también rechazó que su ponencia elimine el enfoque preventivo: “Está errado el señor presidente. El cambio de modelo preventivo y predictivo está aceptado por las senadoras que construimos esta ponencia”.

La senadora aclaró que las EPS, que se transformarían en gestoras de salud, no recibirán pagos por “hacer nada”, sino que tendrán “obligaciones para garantizar la gestión del riesgo en salud”.

La legisladora destacó que su propuesta coincide con el Gobierno en puntos como la dignificación del talento humano en salud, la creación de Centros de Atención Primaria (CAP) y el fortalecimiento del modelo preventivo. Sin embargo, advirtió sobre las dificultades de financiación: “Mi gran preocupación es de dónde va a salir el sostenimiento de esos CAP”, y alertó sobre la necesidad de atender la mediana y alta complejidad para una población que “se está envejeciendo y presenta enfermedades crónicas”.

Sobre el costo de la reforma, Hurtado indicó que el punto de partida es la estimación del Ministerio de Hacienda para la propuesta oficial, que asciende a 109 billones de pesos para 2026, pero subrayó que pidió un nuevo cálculo actuarial para garantizar recursos a los niveles de mayor complejidad.

La senadora reconoció que la votación es incierta para las tres ponencias en debate: “La votación está incierta para todos los escenarios, por el momento político, la crisis del sector salud y la forma como el Gobierno ha tratado a la Comisión Séptima”.