Duplican embargo a Nueva EPS; la entidad alerta que la medida afecta recursos de la salud

El Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia (Caquetá) decidió ampliar el valor del embargo impuesto a Nueva EPS, pasando de $422.000 millones a $887.000 millones de pesos. La medida, según informó la entidad, agrava su situación financiera, al bloquear recursos que por ley son inembargables, ya que provienen de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), destinada a garantizar los servicios de salud de los afiliados.

Nueva EPS advirtió que esta decisión judicial afecta directamente el flujo de recursos necesarios para la atención de más de 11 millones de usuarios en todo el país. Además, señaló que el despacho judicial que emitió la orden concentra el 45,9 % de las demandas ejecutivas contra la entidad y se ha convertido en el que más medidas cautelares ha dictado en su contra.

Nueva EPS Foto: suministrada

La entidad recordó que, de acuerdo con el artículo 48 de la Constitución Política y las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001, los recursos del sistema de salud son de destinación específica y, por tanto, no pueden ser embargados. Asimismo, citó las circulares del Ministerio de Salud y de la Procuraduría General de la Nación, que reafirman la inembargabilidad de estos fondos por su carácter parafiscal.

Ante la ampliación del embargo, la Agente Especial Interventora de Nueva EPS, Gloria Libia Polanía Aguillón, informó que ya se notificó a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y a la Adres, solicitando medidas urgentes que detengan este tipo de decisiones judiciales.



“Estos embargos no solo desconocen la naturaleza jurídica de los recursos, sino que afectan la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos”, señaló la funcionaria.