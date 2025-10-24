Nueva EPS inicia auditoría forense para investigar posibles irregularidades financieras

La agente interventora de Nueva EPS, la doctora Gloria Libia Polanía Aguillón, informó el inicio oficial de una auditoría forense que permitirá investigar a fondo las presuntas irregularidades administrativas y financieras dentro de la entidad.

El proceso, que marca un hecho sin precedentes desde que la EPS entró en intervención hace un año y medio, se da gracias al compromiso del actual equipo interventor, que en menos de dos meses logró concretar la contratación de las firmas encargadas de la revisión.

“Por primera vez y desde el inicio de la intervención de Nueva EPS, podemos anunciar que ya se tiene la empresa que se encargará del proceso de auditoría, lo que permitirá conocer a fondo la realidad de los temas administrativos y financieros que son de gran preocupación y principal objetivo para este equipo interventor”, afirmó Polanía Aguillón.

La investigación estará a cargo de las firmas SAG Assessment & Consulting, con amplia experiencia en prevención de lavado de activos y detección de fraudes, y RATSEL, especializada en gestión integral de riesgos corporativos. Estas deberán entregar resultados en aspectos como la trazabilidad del flujo de recursos públicos, identificación de irregularidades, análisis de estados financieros, dictamen probatorio y reconstrucción de hechos económicos.



La auditoría se enfocará en áreas críticas como contratación, facturación, pagos, auditoría de cuentas médicas, control interno, tecnología, contabilidad e ingresos, con el propósito de detectar desviaciones, malas prácticas o posibles actos de corrupción.

Finalmente, la agente interventora aseguró que el proceso no afectará la continuidad en la prestación de los servicios de salud para los afiliados. “La salud de nuestros usuarios está garantizada. Esta auditoría hace parte de nuestro compromiso con la transparencia y la correcta operación de Nueva EPS”, concluyó Polanía.