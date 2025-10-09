SuperSalud aplaza giros directos a Nueva EPS y tendrá que justificar cada peso gastado

Blu Radio conoció la más reciente resolución expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, en la que se establecen nuevas directrices para la Nueva EPS.

El documento, firmado el 9 de septiembre por Paula Andrea Arenas Soto, superintendente delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, reconoce que la EPS aún no ha completado la estandarización de sus procesos ni ha puesto en marcha los mecanismos de auditoría interna que le fueron ordenados en resoluciones anteriores.

Ante esta situación, la Superintendencia decidió mantener y fortalecer la medida cautelar sobre la Nueva EPS, ordenándole la cesación provisional de las acciones que puedan poner en riesgo la atención de los pacientes o los recursos del sistema de salud.

Entre las obligaciones impuestas, la EPS deberá diseñar e implementar en un plazo máximo de cinco días los controles necesarios para garantizar la correcta postulación y trazabilidad de los pagos, dejando registro de cada actividad, soporte y responsable.



La resolución también detalla que la contralora designada deberá entregar informes periódicos a la Superintendencia sobre cada proceso de postulación y giro de recursos. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, así como en enero de 2026, se revisará de forma posterior cada pago realizado a los prestadores y proveedores de servicios de salud. Estos informes deberán presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes al giro de los recursos.

A partir de febrero de 2026, la contralora deberá elaborar informes de viabilidad antes de cada giro, verificando que se cumplan las condiciones y los procedimientos adecuados para la utilización de los fondos. Estos reportes deberán presentarse con fechas específicas según el tipo de régimen y los pagos que realice la EPS, incluyendo los de tesorería y presupuestos máximos.

Uno de los puntos más relevantes de la resolución es que la Superintendencia ordenó a la ADRES que, desde el 1 de febrero de 2026, solo podrá realizar los giros directos de los recursos de la Nueva EPS si cuenta con el informe de viabilidad emitido por la contralora. Con esta medida, se busca asegurar que el dinero destinado a la atención en salud se maneje con transparencia, oportunidad y bajo supervisión permanente.

Publicidad

Frente a esta decisión, Néstor Álvarez, representante de pacientes de alto costo, señaló que la resolución “trata de corregir las debilidades que ha tenido el proceso de pagos y postulaciones de giros de la Nueva EPS, pero preocupa que algunas medidas empiecen solo hasta finales de este año y otras desde 2026”.

Además, advirtió que “faltó incluir un punto clave: que la contralora diga si el dinero que entra por UPC y presupuestos máximos alcanza para cubrir los gastos de atención. Eso permitiría saber si el problema de cartera se debe a falta de recursos o a un mal manejo del dinero de la salud”.