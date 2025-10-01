En vivo
Blu Radio  / Salud  / SuperSalud ordena a las EPS entregar listado de prestadores que embargan recursos

SuperSalud ordena a las EPS entregar listado de prestadores que embargan recursos

La Superintendencia Nacional de Salud exigió a las EPS reportar qué instituciones están embargando los recursos del sistema mediante decisiones judiciales, pese a que estos dineros son inembargables y deben destinarse a la atención en salud.

Foto: Blu Radio / SuperSalud
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

La Superintendencia Nacional de Salud advirtió que los recursos destinados a la atención en salud son inembargables y que ninguna entidad, juez o prestador puede disponer de ellos para fines distintos a los establecidos por la ley. La declaración se dio luego de conocerse denuncias sobre posibles intentos de desviar estos dineros mediante mandamientos de pago contra una EPS intervenida.

El superintendente Giovanny Rubiano García señaló que se pidió a todas las EPS del país reportar los nombres de las instituciones prestadoras que estarían embargando estos recursos y generando presiones para que se paguen deudas acumuladas de vigencias pasadas. Según la autoridad, este tipo de medidas afecta el flujo de dinero que debe llegar oportunamente a la red hospitalaria y, en consecuencia, pone en riesgo la atención de los pacientes.

Supersalud.jpg
Foto: Supersalud

La protección de estos fondos se encuentra respaldada por varias leyes y fallos de la Corte Constitucional, que han reiterado que el principio de inembargabilidad busca garantizar la sostenibilidad del sistema, proteger el derecho fundamental a la salud y asegurar que prevalezca el interés general sobre intereses particulares.

Finalmente, la Superintendencia recordó a jueces, EPS, IPS y demás actores del sector que las decisiones judiciales no pueden comprometer la operación del sistema ni obstaculizar el acceso efectivo de los ciudadanos a los servicios de salud.

