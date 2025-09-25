Fomag acata medida cautelar de Supersalud con plan de mejoramiento en atención a maestros

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) se pronunció tras la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud, que decretó una medida cautelar de tres meses para corregir falencias en la prestación del servicio de salud a los docentes del país y sus familias.

El organismo de control ordenó al Consejo Directivo del Fomag presentar, en un plazo de cinco días hábiles, un plan de contingencia con medidas concretas, verificables y con responsables definidos, que permita superar los hallazgos relacionados con demoras en pagos, dificultades en la entrega de medicamentos y reclamaciones no resueltas.

En su respuesta, el Fomag afirmó que recibe con buenos ojos el acompañamiento de la Superintendencia, asegurando que varias de las fallas señaladas ya se encuentran en proceso de superación. Agregaron que el plan de mejoramiento permitirá consolidar las estrategias que se han venido ejecutando para garantizar la atención integral a los maestros.

Entre las medidas implementadas hasta el momento, el Fondo destacó la consolidación de 1.181 puntos de dispensación de medicamentos, la apertura de sedes exclusivas para hospitalización y urgencias, pagos a la red prestadora por más de 3 billones de pesos en 2025, y la garantía de libre elección en atención primaria con más de 2.500 prestadores habilitados.



El Fomag también aseguró que avanza en una estrategia para alcanzar el equilibrio financiero del sistema, que incluye la optimización del modelo de atención, el desarrollo de software libre, la interoperabilidad de la historia clínica en línea y un mayor rigor en la supervisión y auditoría de los contratos.

El plan inmediato será analizado por el Consejo Directivo y entregado a la Supersalud para su aprobación, con la promesa de que contendrá acciones efectivas y verificables, plazos concretos y mecanismos de seguimiento.