Blu Radio  / Salud  / Nueva EPS implementa controles en facturación bajo supervisión de Supersalud

Nueva EPS implementa controles en facturación bajo supervisión de Supersalud

Desde septiembre, 4.000 IPS ingresaron al sistema Factramed para auditar facturas y cuentas médicas. La Supersalud informó que la EPS avanza en reuniones con prestadores y busca estabilizar los giros para garantizar la atención a más de 11 millones de afiliados.

Nueva EPS crisis 2025, Contraloría General advertencia salud, Julián Niño Contralor Delegado en Salud, pasivos EPS Colombia, deuda Nueva EPS 21 billones, crisis del sistema de salud en Colombia, anticipos EPS irregularidades, Superintendencia Nacional de Salud Nueva EPS, intervención gobierno EPS, futuro de los usuarios de la Nueva EPS, cierres de servicios Nueva EPS, acceso a medicamentos EPS, tutelas por salud en Colombia, reforma al sistema de salud colombiano, efecto dominó sistema de salud
Nueva EPS
Foto: Gemini/Nueva EPS
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) anunció que la Nueva EPS puso en marcha nuevos mecanismos de control en sus procesos financieros y de facturación, como parte de la intervención iniciada en abril de 2024.

El superintendente Giovanny Rubiano García explicó que la implementación del sistema Factramed permitirá auditar de manera digital las facturas y cuentas médicas, con la participación de una firma especializada. A la fecha, 4.000 prestadores han sido capacitados y 321 IPS de nivel nacional ya están vinculadas a la herramienta.

Rubiano García señaló que las deudas acumuladas de la EPS han incidido en la complejidad financiera de la entidad, que maneja un presupuesto mensual de 2 billones de pesos, mientras atiende a 11,7 millones de afiliados y realiza pagos a más de 2.500 proveedores. En este contexto, algunos prestadores han recurrido a medidas como el cierre de servicios o embargos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Nueva EPS.jpg
Blu Radio. Nueva EPS.
Foto: Acesi

La Superintendencia destacó que en septiembre la Nueva EPS se reunió con 335 prestadores y que para octubre están previstas mesas de trabajo con 235 más, además de las 141 ya realizadas en conjunto con la entidad de control. El superintendente reiteró que la prioridad es mantener el flujo de recursos y evitar la interrupción de servicios a los usuarios.

Finalmente, la entidad recordó que en el último año se han adoptado tres medidas cautelares y cambios en la interventoría, con el propósito de ajustar la gestión de la EPS conforme a los objetivos de estabilización planteados.

