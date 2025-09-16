Nueva EPS asegura continuidad de servicios y anuncia plan de pagos tras informe de Contraloría

La agente interventora de Nueva EPS, Gloria Polanía, se pronunció frente al informe de la Contraloría General de la República relacionado con la situación financiera de la entidad. Aseguró que la investigación en curso no interrumpe la prestación de servicios a los más de 11 millones de afiliados y reiteró que se trabaja en el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Superintendencia Nacional de Salud.

Como parte de ese plan, Polanía indicó que desde el inicio de la intervención se adelanta un proceso de revisión y legalización de pagos a prestadores de salud, con el propósito de establecer cifras claras sobre los anticipos y garantizar la estabilidad en la red de atención.

Nueva EPS Foto: Twitter @GCuidandoGente

En este marco, entre agosto y septiembre se han girado 2,7 billones de pesos en todo el país, recursos que permitieron la reapertura de servicios en departamentos como Valle del Cauca, Caldas, Montería, Norte de Santander y Risaralda.

La intervención ha impulsado el Plan de Estabilización de Giros a la Red Pública, que incluye a 527 Empresas Sociales del Estado, y se implementa el sistema de información FACTRAMED para el procesamiento de más de cinco millones de facturas mensuales. Con este mecanismo se busca asegurar un control estricto del uso de los recursos públicos destinados al sistema de salud.

La agente interventora destacó que la EPS mantiene su operación y continúa desarrollando acciones para proteger los recursos, fortalecer la red de atención y ampliar la cobertura en regiones donde aún no es suficiente. También extendió un llamado a prestadores, municipios, departamentos y comunidades para trabajar de manera articulada en el fortalecimiento del sistema de salud y garantizar una atención oportuna a los afiliados.