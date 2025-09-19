Racionamiento de gas por cuatro días para evitar apagón en el Caribe: generadores explican el plan

El presidente de la Asociación de Empresas Generadoras de Gas (Andeg), Alejandro Castañeda, confirmó que Colombia enfrentará un racionamiento programado de gas entre el 11 y el 14 de octubre debido al mantenimiento anual de la planta de regasificación de Cartagena. La medida busca garantizar la generación térmica en la Costa Caribe y evitar un apagón eléctrico en cinco departamentos.



¿Por qué habrá racionamiento de gas?

De acuerdo con Castañeda, el mantenimiento de la planta es rutinario y se realiza cada año en estas fechas. En 2023 no hubo mayores impactos porque existían excedentes de gas nacional. Sin embargo, en 2024 la situación es distinta: “Este año, después de hacer la gestión, no hemos conseguido la totalidad del gas que se requiere, únicamente se han conseguido 15 millones de pies cúbicos de 100 que se necesitan durante esos cuatro días”.

La región Caribe necesita que al menos el 30 % de su consumo eléctrico provenga de plantas térmicas, ya que las tres líneas de transmisión desde el interior solo abastecen el 65 % de la demanda.



¿Quiénes se verán afectados?

El Ministerio de Minas y Energía priorizó el suministro de gas para las térmicas, el sector residencial, el transporte público a gas (GNV) y la refinería. Por tanto, el recorte recaerá únicamente sobre el sector industrial, aunque aún está por definirse qué regiones y qué empresas serán impactadas.

“Lo que no prioriza es el sector industrial. Por eso digo que es como por descarte. A quien no está priorizando es al que van a racionar desde el lado de gas”, aclaró Castañeda.



¿Qué pasa si el déficit persiste?

El dirigente advirtió que el escenario podría complicarse en los próximos años. “Cada vez estamos más estrechos y nos estamos viendo en aprietos cada vez que hay un mantenimiento normal y rutinario como este”, señaló Castañeda.

Frente a la disyuntiva de cortar energía o gas, el Gobierno optó por lo segundo: “Creo que era la decisión más lógica, priorizar la generación de energía para no tener racionamiento de energía eléctrica y cortar gas”, afirmó el presidente de la Asociación.



Escuche la entrevista completa aquí: