Gobierno imparte medidas para garantizar energía y gas durante mantenimiento de Spec

En el Caribe siguen encendidas las alertas que prendió un informe del Consejo Nacional de Operación (CNO) sobre la necesidad que habría de hacer un racionamiento de energía en el Caribe del 10 al 14 octubre, debido al mantenimiento programado en Spec, la regasificadora que se encuentra en Cartagena y que respalda la generación térmica en el país.

Según este informe, sería necesario racionar la demanda de energía en el área Caribe 2 "por la falta de gas natural desde el interior y la indisponibilidad de la generación de seguridad de la zona”, lo cual afectaría entonces a los departamentos de Atlántico, Bolívar, La Guajira, Cesar y Magdalena con la suspensión programada del servicio de energía.

Expertos del sector, como el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, explican que toda esta alerta se debe a la gran dependencia que tiene el Caribe hacia las térmicas que operan con gas.

“El problema que tenemos en la región Caribe es que por las restricciones que tenemos en la capacidad de transporte de energía desde el interior del país, estamos dependiendo en un 30 % a 40 % de la energía de las térmicas y estas funcionan con gas, entonces al suspenderse la importación de gas durante el mantenimiento, se tienen que apagar varias de las plantas generadoras”, dijo.

Sin embargo, el CNO envió su informe al Ministerio de Minas y Energía, el cual emitió una resolución con una serie de medidas para garantizar el abastecimiento de gas natural y energía eléctrica a usuarios residenciales, pequeños comercios, estaciones de compresión, Gas Natural Vehicular (GNV) y refinerías.

“El ministerio, en coordinación con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Centro Nacional de Despacho (CND) y los agentes del sector, estableció un orden de prioridad en la atención de la demanda y fijó lineamientos para la comercialización y disponibilidad del gas, con el fin de mantener la estabilidad del sistema energético nacional”, expresó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Publicidad

Entre las medidas que ha impartido el Gobierno está que los productores, comercializadores, distribuidores y transportadores deben enviar al Centro Nacional de Operación de Gas Natural “la información necesaria para elaborar balances de gas antes del 24 de septiembre”. También deberá reportar a los generadores térmicos, a más tardar el 26 de septiembre, “las cantidades de gas que puedan ponerse a disposición para negociación con el fin de mitigar un posible escenario de demanda no atendida”. A su vez, el Centro Nacional de Despacho (CND) debe informar sobre las necesidades de generación eléctrica con gas antes de esa misma fecha.

Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y comisionado de la Creg, también sostuvo que aquellos que consumen el gas están tomando todas las medidas para abastecerse.

"No es el primer mantenimiento que se ha hecho, ni va a ser el último, luego eso significa que los agentes están tomando todas las previsiones para proveerse de gas", aseguró.