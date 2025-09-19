En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vía al Llano
Caos en La Mesa
Bruce Mac Master - Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Violentos atracos en Girón a motociclista y domiciliario; dos ladrones fueron capturados

Violentos atracos en Girón a motociclista y domiciliario; dos ladrones fueron capturados

En otro hecho, un hombre que intentó huir de un control policial y esgrimió un arma de fuego tipo revólver fue herido por un subintendente que respondió al ataque.

Motoladrones Girón.jpg
Blu Radio. Robo motoladrones Girón //Foto: captura de video suministrado
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

Dos robos violentos ocurrieron en las últimas horas en el municipio de Girón, Santander, que dejan a dos ladrones capturados. El primer caso se registró en el sector de Chimitá, donde un domiciliario fue víctima de seis motoladrones. En un video quedó registrado el momento en que los delincuentes lo intimidaron con armas de fuego cuando acababa de entregar un pedido y se disponía a subir a su vehículo.

Los asaltantes le robaron el celular, el dinero de los almuerzos vendidos y las pertenencias que llevaba en el carro. Testigos señalaron que los atracadores lo atacaron creyendo que transportaba comida.

En un segundo hecho, la Policía de Girón capturó a dos hombres de 19 y 23 años responsables de hurtar una motocicleta y lesionar a un conductor de plataforma digital en el sector de Puente Palenque. Los sospechosos abordaron a la víctima tras solicitar un servicio, lo intimidaron con armas blancas y le arrebataron el vehículo.

Lea también:

  1. auteco-voluntarioa.jpg
    Auteco impulsa la transformación social en Colombia a través de una red de voluntariado estratégica y de alto impacto
    Foto: Prensa Auteco
    Motor

    Bienestar social, movilidad segura y cuidado del ambiente: un ejemplo de responsabilidad social

  2. clan del golfo - afp.jpg
    Clan del Golfo
    AFP
    Nación

    El detalle del plan piloto acordado con el Clan del Golfo: habla jefe negociador del Gobierno

El afectado, herido, buscó ayuda en el CAI Palenque, lo que permitió activar el plan candado. Minutos después, patrullas interceptaron a los responsables en la vía Girón–Floridablanca, a la altura del sector Refrescante, recuperaron la moto hurtada y decomisaron dos navajas. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por los delitos de hurto y lesiones personales.

Finalmente, en un operativo adelantado en el barrio Campo Hermoso de Bucaramanga, un hombre que intentó huir de un control policial y esgrimió un arma de fuego tipo revólver fue herido por un subintendente que respondió al ataque. El ciudadano recibió dos impactos de bala y fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde permanece bajo observación.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Girón

Robos

Santander

Publicidad

Publicidad

Publicidad