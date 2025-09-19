Violentos atracos en Girón a motociclista y domiciliario; dos ladrones fueron capturados

Dos robos violentos ocurrieron en las últimas horas en el municipio de Girón, Santander, que dejan a dos ladrones capturados. El primer caso se registró en el sector de Chimitá, donde un domiciliario fue víctima de seis motoladrones. En un video quedó registrado el momento en que los delincuentes lo intimidaron con armas de fuego cuando acababa de entregar un pedido y se disponía a subir a su vehículo.

Los asaltantes le robaron el celular, el dinero de los almuerzos vendidos y las pertenencias que llevaba en el carro. Testigos señalaron que los atracadores lo atacaron creyendo que transportaba comida.

En un segundo hecho, la Policía de Girón capturó a dos hombres de 19 y 23 años responsables de hurtar una motocicleta y lesionar a un conductor de plataforma digital en el sector de Puente Palenque. Los sospechosos abordaron a la víctima tras solicitar un servicio, lo intimidaron con armas blancas y le arrebataron el vehículo.

El afectado, herido, buscó ayuda en el CAI Palenque, lo que permitió activar el plan candado. Minutos después, patrullas interceptaron a los responsables en la vía Girón–Floridablanca, a la altura del sector Refrescante, recuperaron la moto hurtada y decomisaron dos navajas. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por los delitos de hurto y lesiones personales.



Finalmente, en un operativo adelantado en el barrio Campo Hermoso de Bucaramanga, un hombre que intentó huir de un control policial y esgrimió un arma de fuego tipo revólver fue herido por un subintendente que respondió al ataque. El ciudadano recibió dos impactos de bala y fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde permanece bajo observación.