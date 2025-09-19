Bienestar social, movilidad segura y cuidado del ambiente: un ejemplo de responsabilidad social

En un contexto nacional donde la sostenibilidad y la equidad social son imperativos, Auteco ha decidido ir más allá de las estrategias convencionales de responsabilidad social empresarial. La compañía ha estructurado una red integral de programas de voluntariado que moviliza a miles de voluntarios en Colombia, promoviendo sostenibilidad y el desarrollo social con proyectos enfocados en la inclusión, la mejora de la calidad de vida de comunidades vulnerables y la conservación de ecosistemas estratégicos. Esta iniciativa se erige como un pilar fundamental de su operación, concebida no como una acción aislada, sino como un compromiso profundo y permanente con el progreso de las regiones.

La esencia de esta estrategia reside en su enfoque multidimensional. Los voluntarios de Auteco participan activamente en una amplia gama de proyectos, desde jornadas de reforestación y mantenimiento de áreas protegidas hasta intervenciones sociales diseñadas para generar oportunidades tangibles. Solo en lo corrido del año, se han vinculado cerca de 100 voluntarios y 436 personas se han beneficiado de manera directa de estas acciones. Esta cifra es un testimonio del alcance concreto que puede lograr el voluntariado corporativo cuando se ejecuta con una visión clara y un propósito definido.



GO BABY GO: Ingeniería y empatía al servicio de la inclusión infantil

Entre todas las iniciativas, una destaca por su poder para combinar innovación, sensibilidad humana y un impacto profundamente transformador: GO BABY GO. Este programa representa una alternativa de movilidad, inclusión y juego para niños con discapacidad. Fruto de una alianza estratégica con el Comité de Rehabilitación de Antioquia, este proyecto marcó un hito desde su inicio en enero de este año, encapsulando la filosofía de la empresa.

El compromiso inició desde el más alto nivel de la organización, con los miembros del Comité Directivo de Auteco participando personalmente en la creación de entrenadores de movilidad adaptados. El objetivo era claro y conmovedor: permitir que más de 4 niños con diversos diagnósticos motores y cognitivos pongan a rodar sus sueños, gozando de movilidad independiente. Este acto fundacional sentó las bases de una relación con impacto social tangible, demostrando de manera elocuente que la innovación y la empatía pueden ir de la mano.

La culminación de este esfuerzo se vivió durante una jornada oficial de GO BABY GO, un evento que se convirtió en una verdadera maratón de inclusión. Guiados por la poderosa premisa de que “los juguetes se deben adaptar a los niños y no los niños a los juguetes”, más de 30 entidades del sector público y privado unieron fuerzas. El resultado fue la modificación de 30 vehículos de juguete, cada uno personalizado para las necesidades específicas de niños de distintos municipios de Antioquia y Córdoba. La logística fue monumental, requiriendo la energía y dedicación de más de 325 voluntarios, entre ellos 22 de Auteco, junto con expertos en salud, estudiantes universitarios y colaboradores de empresas aliadas, quienes hicieron posible un día inolvidable.



Para Laura Cardona, jefe de Sostenibilidad del Grupo Auteco, esta participación masiva y entusiasta no es una coincidencia, sino la materialización de una cultura corporativa sólida.

“Esta participación es una expresión viva de su propósito superior: transformar vidas y generar progreso a través de las mejores opciones de movilidad, reafirmando su legado de 84 años como pioneros del ensamble y la movilidad en Colombia”, afirmó Cardona.

La consistencia de la red refleja el compromiso de la compañía, con la sostenibilidad y la solución de problemáticas ambientales tanto en zonas rurales como urbanas. Auteco no concibe el voluntariado como una simple actividad filantrópica, sino como una herramienta de sensibilización para transformar la sociedad. Con una estructura sólida, la empresa pretende que su red de voluntariado sea un espacio para la formación y que con sus acciones construyan un mejor porvenir para Colombia.