Fomag amplía su red de medicamentos con más de 1.100 puntos en todo el país

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) anunció la ampliación de su red farmacéutica, que ya cuenta con 1.181 puntos de dispensación de medicamentos en los 32 departamentos del país. Con esta cobertura, se busca garantizar el acceso de más de 800.000 afiliados, quienes pueden recibir atención presencial o a domicilio.

El servicio domiciliario está disponible en 255 municipios, lo que representa un alivio para los usuarios de zonas rurales y apartadas que antes debían realizar largos desplazamientos para reclamar sus medicinas.

Fomag Foto: Acesi - Fomag

Durante el 2025, el Fondo ha entregado más de 242 millones de unidades de medicamentos ambulatorios, con una inversión cercana a los 498.000 millones de pesos. Esta red está conformada por 103 prestadores, entre droguerías locales, hospitales públicos y gestores farmacéuticos, lo que permite ampliar la capacidad de atención.

De manera paralela, Fomag adelanta un proceso de evaluación de más de 80 postulados para ampliar su red de prestadores. El objetivo es mejorar la calidad del servicio y ofrecer mayor cobertura en todo el territorio nacional.



Los afiliados pueden consultar el punto de dispensación más cercano a través del portal oficial del Fondo.