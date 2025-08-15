SecSalud denuncia al Fomag por falta de compromiso ante crisis de salud de profesores

Nuevamente, la Secretaría de Salud de Bogotá hace una denuncia pública en contra del Fomag por algunos incumplimientos. Esta vez, aseguran que es en contra del consejo directivo por la falta de compromisos para resolver la crisis del sistema de salud de los maestros de la ciudad.

Por su parte, confirman que hay vulneración de los derechos de los educadores, ya que cerca de 300 docentes llevan más de 180 días con incapacidades médicas que no han sido revisadas para otorgar la pérdida de la capacidad laboral.

“Se llamó la atención sobre la finalización de contratos con prestadores de salud y la falta de una transición ordenada con los nuevos operadores, situación que ha derivado en mayores demoras en la atención médica de los docentes, así como en la afectación de los procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”, asegura la Secretaría de Salud.

Entre tanto, tanto los maestros como la secretaría de Salud catalogan como inaceptable la situación, ya que en el comité regional extraordinario citado para el jueves 14 de agosto no hubo presencia de la Fiduprevisora ni el Fomga y delegados del Ministerio de Salud llegaron tarde, aseguradno que asistieron sin contexto de la denuncia.

“Exigimos acciones reales que permitan el funcionamiento efectivo de este modelo y se garantice la atención oportuna y de calidad para los docentes de la capital", expresa la Secretaría de Salud.