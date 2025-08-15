Más de 4.000 niños están sin clase en Guanía por paro de maestros: piden mejoras en salud

Desde hace 11 días, maestros del Guainía se encuentran en paro, con el propósito de exigir al Gobierno nacional medidas urgentes a una situación que se ha visto agravada en su sistema de salud.

De acuerdo con la secretaria de Educación del departamento, Leandra Cárdenas, a la fecha son cerca de 4.000 niños, de 7 colegios urbanos y 15 rurales, que se encuentran sin clase por dichas protestas.

“En estos momentos tenemos más de 1.000 maestros sin atención en salud, con remisiones a controles y exámenes de enfermedades de alto costo, sin poder salir a la ciudad de Bogotá o de Villavicencio a poder hacerse sus exámenes y sus chequeos médicos. Esto ha generado que los docentes estén inconformes”, dijo Cárdenas en diálogo con Blu Radio.

La funcionaria aseguró que, inicialmente, los profesores habían realizado un paro de 48 horas, que no tuvo solución alguna; luego, los maestros se extendieron a 72 horas, también sin respuesta del Gobierno; ahora, los docentes se encuentran en paro indefinido hasta que no definan su situación en salud.



¿Qué están pidiendo los maestros?

Son tres medidas puntuales las que están exigiendo los docentes del Guainía:



Contratos de prestación de salud firmados para el territorio. Viáticos para traslados cuando requieran atención especializada en otras ciudades. Entrega a tiempo de medicamentos.

“Desde el Gobierno nacional nos dicen que es un tema con la Fiduprevisora y el Fomag directamente, que son quienes contratan con la Fiduprevisora el servicio de salud de los docentes. Ellos nos dicen que no hay contratación, que no había contrato, que están a la espera. Ahora nos dicen que sí, que ya firmaron el contrato, pero que tenemos que esperar a que ellos subcontraten”, continúa la denuncia.

Pese a la respuesta de las entidades, los maestros aún no cuentan con un tiempo estimado para que les solucionen sus problemas. Desde la Secretaría de Educación del Guainía hicieron un llamado al Gobierno nacional para que priorice las medidas enfocadas en territorios alejados.

“No es lo mismo la prestación del servicio en el interior del país a estas zonas alejadas. Es una zona especial por su difícil acceso y, aparte, en el territorio no contamos sino con una atención hasta el nivel 2. Las atenciones a nivel de nivel 3 y 4, en estas especialidades, toca ir hasta Bogotá o hasta Villavicencio a tomar esta atención”, finalizó la denuncia.