Tras suspender contratos con IPS, Nueva EPS abre convocatoria para prestadores de salud

Hasta el próximo 7 de noviembre estará abierta la convocatoria de la Nueva EPS, dirigida a prestadores de salud públicos y privados que deseen hacer parte de su red asistencial, con el fin de fortalecer y diversificar su oferta de servicios en todo el país.

En un comunicado, la EPS explica que esta iniciativa busca garantizar una atención más equitativa, accesible y transparente para los cerca de 12 millones de afiliados que la entidad tiene en los 32 departamentos del país, lo que la hace la de mayor cobertura en el país.

El carácter no vinculante de esa convocatoria, la hace diferente a una licitación o contratación formal, pues no genera obligaciones legales ni compromisos contractuales para las partes. En este caso, significa que la Nueva EPS no está contratando de manera inmediata nuevos prestadores de salud, sino recopilando información y evaluando posibles aliados estratégicos con miras a fortalecer su red asistencial en el futuro.

Abrir este tipo de convocatorias hace parte de los ajustes que la entidad anunció la semana pasada, enfocados en reorganizar su red de prestadores. Esta reestructuración, según explicó la entidad, implicará la no continuidad de algunas IPS que actualmente prestan servicios a sus usuarios, con el fin de optimizar la atención y evitar la concentración irregular de servicios en determinadas zonas.



“Estamos transformando y fortaleciendo nuestra red para ofrecer la mejor atención en salud a nuestros afiliados en todo el país. Resulta indispensable contar con una red asistencial transparente, accesible, integral, interoperable y orientada a resultados”, afirmó la doctora Gloria Polanía Aguillón, Agente Especial Interventora de Nueva EPS.

Los prestadores de salud interesados, ya sean IPS, profesionales independientes, o transporte especial de pacientes, deben presentar propuestas en el plazo estipulado que cumplan con criterios clave.

Será indispensable que los postulados cuenten con modelos de atención integrales, esquemas de contratación y pago basados en indicadores de desempeño, sistemas de información interoperables, metas claras en salud, capacidad de atención demostrada y propuestas de contrarreferencia hospitalaria y ambulatoria.

Esta medida se enmarca en la intervención que la Contraloría adelanta sobre la Nueva EPS en la que se han evidenciado inconsistencias en la facturación por $8,9 billones, $15,31 billones en anticipos pendientes de legalizar y un aumento significativo en las deudas de la entidad en los últimos tres años.

En el proceso de subsanar las multimillonarias deudas de la Nueva EPS, entre agosto y septiembre de este año se han girado $2,7 billones de toda el país que han contribuido en la reapertura de servicio en Valle del Cauca, Caldas, Montería, Norte de Santander y Risaralda.