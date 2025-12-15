En vivo
Frente ‘Édgar Amílcar Grimaldos Barón’ del ELN estaría detrás de atentado en Santander

Autoridades mantienen máxima alerta en Santander y el Magdalena Medio tras el ataque con explosivos ocurrido en la madrugada de este lunes en el peaje La Lizama.

