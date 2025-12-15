Frente ‘Édgar Amílcar Grimaldos Barón’ del ELN estaría detrás de atentado en Santander

Completamente destruido quedó el peaje La Lizama, ubicado en el kilómetro 16 de la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja, luego de un atentado con explosivos perpetrado en la madrugada de este lunes 15 de diciembre.

Las autoridades atribuyen de manera preliminar la acción terrorista a integrantes del frente ‘Édgar Amílcar Grimaldos Barón’ del ELN, estructura armada ilegal con injerencia en el Magdalena Medio.

Así lo confirmó el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, quien entregó detalles de lo ocurrido y del avance de las investigaciones. Según el oficial, los hechos se registraron hacia la 1:45 de la madrugada, cuando dos hombres que se movilizaban en motocicletas llegaron hasta las instalaciones del peaje.

“Estas personas realizaron disparos iniciales para obligar al personal que se encontraba laborando a retirarse del lugar. Posteriormente abandonaron una motocicleta acondicionada con explosivos, la cual fue activada, generando daños significativos en la infraestructura del peaje”, explicó el alto mando policial.



Como consecuencia del ataque, una trabajadora del peaje, de 36 años, resultó lesionada. De acuerdo con las autoridades, sus heridas no son de gravedad y fue trasladada a un centro asistencial de Barrancabermeja, donde recibió atención médica. No se reportaron más personas heridas.

El general Quintero Salazar señaló que, con base en la información recolectada hasta el momento, la acción criminal habría sido ejecutada por integrantes del ELN, específicamente del frente ‘Édgar Amílcar Grimaldos Barón’, grupo que delinque en esta zona del departamento. “Santander no registraba desde hace mucho tiempo un atentado de esta magnitud, razón por la cual nos encontramos en máxima alerta en el departamento, el Magdalena Medio y el área metropolitana de Bucaramanga”, afirmó.

El atentado se registró en medio del paro armado anunciado por el ELN, lo que refuerza la hipótesis de que se trate de una acción planificada para generar zozobra y afectar un corredor vial estratégico del oriente colombiano. Tras la explosión, el tránsito por la vía principal entre Bucaramanga y Barrancabermeja fue suspendido de manera preventiva.

En respuesta a la situación, las autoridades desplegaron ocho unidades del grupo de operaciones especiales (Goes) en sectores considerados críticos del área metropolitana, especialmente en el municipio de Piedecuesta, donde meses atrás aparecieron banderas alusivas al ELN. Asimismo, la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército, anunció la instalación de puestos de control en las entradas y salidas de Bucaramanga para blindar la ciudad y prevenir nuevas acciones violentas.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, rechazó el atentado a través de su cuenta en la red social X, lamentó las heridas causadas a la trabajadora afectada y pidió intensificar las operaciones de la Fuerza Pública durante la temporada decembrina. “No podemos permitir que los grupos armados siembren el terror en nuestro territorio”, manifestó.

Personal del Ejército y Policía se encuentra en la zona adelantando investigaciones para identificar plenamente a los responsables. Cabe recordar que las autoridades anunciaron una recompensa de hasta $70 millones por información que permita esclarecer este atentado.