Atentado con explosivo en la Vía Panamericana deja una persona muerta y dos heridos

Una persona muerta y dos más heridas es el saldo que deja un atentado con explosivos registrado este miércoles en la Vía Panamericana, entre los departamentos de Cauca y Nariño.

El atentado terrorista fue dirigido contra las tropas de la Brigada 29 del Ejército, que se encontraban en el sector El Estrecho, zona rural del municipio de El Patía, sur del Cauca.

Una persona murió y dos resultaron heridas por la explosión de un artefacto abandonado a un costado de la vía Panamericana.

La víctima era el conductor de un camión que pasaba por el lugar. Los dos heridos fueron trasladaos en una ambulancia a un hospital de la zona.



El secretario de Gobierno de El Patía, Oscar Piamba, confirmó que el atentado iba dirigido contra la Fuerza Pública: “Fue en la vereda El Carmelito del municipio de El Patía. Al parecer se pretendía atentar contra tropas del Ejército que se encontraban patrullando y custodiando la vía, no tenemos información de que grupo hizo este atentado", dijo el funcionario.

En esa zona del Cauca delinque la estructura criminal Carlos Patiño, de las disidencias de alias 'Iván Mordisco'. A esta hora hay paso restringido por la vía Panamericana, entre Popayán y Pasto.