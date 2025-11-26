Tras 25 días de cautiverio fue liberado el esposo de la secretaría de Gobierno de Miranda, Cauca

Recientemente se dio a conocer la noticia de que Carlos Eduardo Caicedo Duque, empresario del departamento del Cauca, ya se encuentra en libertad.

Caicedo Duque, quien es el esposo de Isabel Cristina Cardona, secretaria de Gobierno de Miranda, Cauca, había sido privado de la libertad desde el pasado 1 noviembre, cuando hombres armados llegaron hasta su lugar de residencia, e intimidandolo con armas de fuego, lo obligaron a montarse en una camioneta y abandonaron el lugar con rumbo desconocido.

Por más de 24 días, la familia de Caicedo Duque no tuvo conocimiento alguno del paradero de su familiar. Fue hasta hace poco que se dio a conocer la tan esperada noticia del regreso a la libertad del empresario y padre de familia.

“A este ciudadano lo tenía en su poder el frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc que exigían más de 4.000 millones de pesos por su liberación”, declaró el brigadier general Henry Bello, encargado de la regional 4 de la Policía Nacional .



Es de resaltar que, al momento de la liberación del empresario, la cual se dio sobre las 9:00 de la noche en Caloto, Cauca, se encontraba quebrantado de salud, por lo cual fue necesario trasladarlo hasta un hospital en la ciudad de Cali.

“Expreso mi alegría por el regreso a casa, sano y salvo, de Carlos Fernando Caicedo Duque, quien estaba retenido por grupos al margen de la ley”, expresó Walter Zuñiga, quien es el alcalde Miranda, Cauca .

Hasta ahora, no se conocen los detalles de la liberación del empresario, los cuales se esperan serán revelados próximamente.