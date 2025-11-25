Crisis de orden público en Cauca: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 25 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 25 de noviembre de 2025:



Karen Scarpetta, country manager de Tesla, dio detalles sobre la llegada de Tesla a Colombia.

Feliciano Valencia, líder indígena del Cauca, se pronunció sobre la situación de orden público.

Oleksandr Slyvchuk, investigador del Centro para el Diálogo Transatlántico, profundizó sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

Selene Botero, periodista y directora de "Amiga", habló sobre el Día Internacional para Eliminar la Violencia Contra la Mujer.

