Crisis de orden público en Cauca: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 25 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 25 de noviembre de 2025:
- Karen Scarpetta, country manager de Tesla, dio detalles sobre la llegada de Tesla a Colombia.
- Feliciano Valencia, líder indígena del Cauca, se pronunció sobre la situación de orden público.
- Oleksandr Slyvchuk, investigador del Centro para el Diálogo Transatlántico, profundizó sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.
- Selene Botero, periodista y directora de "Amiga", habló sobre el Día Internacional para Eliminar la Violencia Contra la Mujer.
Escuche el programa completo aquí: