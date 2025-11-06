Familia de empresario secuestrado en Miranda, Cauca, clama por su liberación

Este sábado se cumple una semana del secuestro de Carlos Fernando Caicedo Duque, de 49 años, esposo de la actual secretaria de Gobierno del municipio de Miranda, Cauca, cuando hombres armados y encapuchados llegaron hasta su vivienda y lo obligaron a irse con rumbo desconocido.

Los hechos se registraron en la mañana del pasado 1 de noviembre, cuando él se encontraba con su familia. Desde esa fecha, su esposa denuncia que no han recibido ninguna información sobre su paradero ni sobre quiénes estarían detrás de su secuestro.

“Como a las 10:00 de la mañana mi esposo abre la puerta de nuestra vivienda para salir y ahí escucho que me dice: ayúdame. Cuando salgo corriendo, veo que hombres armados se lo llevan. Una de esas personas estaba en un vehículo, yo trato de impedirlo y el hombre que estaba allí me amenaza con un arma. En ese momento veo que salen del municipio de Miranda hacia Corinto, pero no sabemos dónde está. Esto ha sido una angustia, un dolor profundo y sin saber nada de él”, dijo Isabel Cristina Cardona, esposa del secuestrado.

Carlos Fernando Caicedo Duque es un empresario del sector transporte y se dedica a diversas actividades comerciales en Miranda. Sus familiares aseguran que no tenía amenazas en su contra, por lo que desconocen los motivos de su secuestro y piden a sus captores respetar su vida.



“Nunca hemos tenido ningún inconveniente. Es muy difícil la situación y quiero hacer un llamado a la gente que se lo llevó para que tengan compasión de él y de nosotros como familia. Les pedimos que se comuniquen con nosotros, que nos digan cómo está y cuáles son sus exigencias, porque, tanto su mamá como su hijo de 17 años, lo estamos esperando”, expresó Cardona.

Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar si se trató de un secuestro cometido por grupos armados que delinquen en la zona o por bandas delincuenciales. Entre tanto, la comunidad y el sector empresarial se han unido en cadenas de oración y velatones para exigir su pronta liberación.