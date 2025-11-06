En vivo
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Pacífico  / Familia de empresario secuestrado en Miranda, Cauca, clama por su liberación

Familia de empresario secuestrado en Miranda, Cauca, clama por su liberación

Carlos Caicedo, esposo de la secretaria de Gobierno de Miranda, fue secuestrado por hombres armados el pasado 1 de noviembre. Autoridades investigan si grupos armados o bandas están detrás del caso.

Exigen liberación de esposo de la secretaria de gobierno del municipio de Miranda, Cauca.
Suministrada por la familia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

