Policía confirma secuestro de patrullero que estaba de permiso; disidencias serían los responsables

Autoridades investigan el presunto secuestro del patrullero Jarold Luis Ricardo Martínez, adscrito a la Policía de Arauca, quien desde el pasado fin de semana se encuentra desaparecido cuando se dirigía hacia la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca.

Un comunicado emitido por la institución en las últimas horas indica que el funcionario se encontraba de permiso al momento de los hechos. Fuentes consultadas por Blu Radio manifestaron que el uniformado habría sido retenido en contra de su voluntad en un sector de Belalcázar, Cauca.

“En la verificación iniciada el 29 de octubre del presente año se pudo determinar que el funcionario se encontraba de permiso y en traje civil, además de que su última comunicación con la familia se registró desde el municipio de Hobo (Huila), y que tendría como destino final la ciudad de Popayán”, señala el comunicado.

En el documento también se hace referencia a que un grupo armado, al parecer, estaría detrás del secuestro del patrullero, quien pretendía visitar a su esposa y a su hijo recién nacido en la capital del Cauca.



“Hoy se conocieron algunas imágenes que darían cuenta del eventual secuestro del uniformado por parte del autodenominado Frente ‘Dagoberto Ramos Ortiz’, de las disidencias de las Farc. La institución responsabiliza a dicho grupo criminal por la integridad y la vida del señor patrullero Jarold Luis Ricardo Martínez”, puntualiza el comunicado.

Por esta razón, la Policía Nacional dispuso de un equipo interdisciplinario para atender de manera integral a la familia del funcionario, además de solicitar al grupo armado que lo deje en libertad lo más pronto posible.