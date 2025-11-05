En vivo
Jaime Esteban Moreno
Zohran Mamdani
Palacio de Justicia
Ataques a 'narcolanchas'

Policía confirma secuestro de patrullero que estaba de permiso; disidencias serían los responsables

Policía confirma secuestro de patrullero que estaba de permiso; disidencias serían los responsables

Su última comunicación con la familia fue desde el municipio de Hobo, Huila. El uniformado tenia como destino final la ciudad de Popayán.

