En Atlántico se presentan hasta tres casos diarios de extorsión por falsos secuestros: Policía

El Grupo Gaula identificó 10 puntos críticos donde los delincuentes están citando a profesionales con la promesa de contratarlos. Las citas son en zonas rurales sin señal telefónica, donde los criminales aprovechan para llamar a las familias y pedir millonarios pagos.

Aprovechándose de la información que profesionales ofrecen en sus redes sociales, los delincuentes en el Atlántico los están citando en zonas rurales apartadas solicitando sus servicios.

Una vez en el lugar, llaman al profesional y le dicen que está en una zona vetada por un grupo criminal, enlazan la llamada con los familiares y les exigen el pago de su liberación que las víctimas hacen a través de una empresa de giros.

Este es el modus operandi que emplean estos grupos de delincuencia común, según lo explicó el mayor Nelson Ramírez Manrique, director del Grupo Gaula del Atlántico.



“Dicen que necesitan servicios médicos, de enfermería o en el caso de los arquitectos los engañan diciéndoles que tienen una finca y quieren construir una urbanización. Cuando la víctima llega al lugar recibe una llamada de un supuesto miembro del Clan del Golfo, por ejemplo, que les dice que están en una zona vetada y no tienen permiso de la organización criminal para estar ahí. Después enlazan la llamada con la familia y le empiezan a pedir dinero a seres queridos o empresas y les dicen que se los hagan llegar a través de una empresa de giros”.

Buscando contrarrestar a los criminales que operan bajo la modalidad de “falso servicio”, el oficial dio a conocer varios puntos críticos donde se están presentando la mayoría de estos casos, entre los que se encuentran el corregimiento de Pital de Megua, cerca del municipio de Usiacurí, al lado de Tubará, zona rural de Juan de Acosta, Sabanagrande, Sabanalarga y entre Polonuevo y Baranoa.

“Hemos logrado identificar estos 10 puntos y estamos trabajando con las alcaldías de estos municipios para a través de vallas informar a las personas de estos delincuentes y decirles que no sean víctimas de la extorsión”, dijo el oficial.

Informó también el mayor Ramírez que en lo que va de 2025 el Gaula y la Fiscalía han capturado 30 presuntos delincuentes con esta modalidad de falsos servicios.

Asimismo, diariamente están teniendo entre dos o tres casos donde las patrullas del cuadrante, las zonas de atención y el Gaula llegan a estos sitios apartados y encuentran a las víctimas escondidas dentro de un vehículo, al lado de una moto o de la vía, logrando evitar el pago de la extorsión.

El oficial concluyó diciendo que detrás de este accionar delictivo hay delincuencia común que se hace pasar por grupos como ELN, autodefensas o grupos armados organizados.