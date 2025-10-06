“Absurdo y falso”: Francisco Barbosa responde a señalamiento de “extorsión” de Nicolás Petro

El exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, calificó como “absurda y falsa” la versión difundida por Nicolás Petro Burgos y su abogado, Alejandro Carranza, quienes aseguraron que el exjefe del ente acusador habría intentado “extorsionar” al presidente Gustavo Petro para intervenir en el proceso penal contra su hijo.

En diálogo con Mañanas Blu, Barbosa respondió de manera contundente a los señalamientos hechos durante una entrevista concedida por Nicolás Petro y su abogado a la revista Cambio, donde estos afirmaron que el exfiscal habría ofrecido “suavizar” la investigación si el presidente mantenía a la entonces vicefiscal Marta Mancera al frente de la Fiscalía.

No, pues es absurdo y es falso. Y si hubiera sido como lo plantean, ¿por qué no denunciaron hace dos años? Es una estrategia de defensa declaró Francisco Barbosa.

La versión de Nicolás Petro: dinero, campaña y visitas familiares

La controversia se originó tras nuevas declaraciones de Nicolás Petro, quien reconoció haber recibido 1.300 millones de pesos, aunque negó que los recursos provinieran de narcotraficantes o que hubiesen sido utilizados para financiar la campaña presidencial de su padre.



“Cometí errores, pero no son conductas punibles. No hay enriquecimiento ilícito porque los dineros son lícitos”, sostuvo el hijo del mandatario, al explicar que los fondos se destinaron a gastos personales y no a actividades políticas.Nicolás Petro también se refirió a la visita de su padre, el presidente Gustavo Petro, a su residencia en Barranquilla en 2023. Aseguró que la reunión tuvo un carácter familiar y negó que se tratara de un intento del presidente por influir en su versión ante la justicia.

“Fue una charla familiar, hablamos de cómo estaba Laura, del embarazo, de la familia. No fue una conversación sobre el proceso”, dijo Petro Burgos. Sin embargo, el abogado Alejandro Carranza introdujo un nuevo elemento al afirmar que la investigación contra su cliente habría sido utilizada por Francisco Barbosa para posicionarse políticamente en su frustrada campaña presidencial.

Nicolás Petro Foto: Consejo Superior de la Judicatura

La respuesta del exfiscal Barbosa: “Una estrategia de defensa”

Ante estos señalamientos, Francisco Barbosa rechazó cualquier vínculo con la supuesta “extorsión” y reiteró que nunca condicionó el caso de Nicolás Petro a decisiones internas del Gobierno o del presidente.

“Yo creo que en medio de la desesperación que tienen, en vez de ir donde los jueces, se van a los medios. La entrevista de ayer es una entrevista contra la actual fiscal, contra la vicefiscal, contra toda la institucionalidad de la justicia”, aseguró el exfiscal. Barbosa también precisó que su última reunión con Gustavo Petro ocurrió en octubre de 2023, tres meses después de la detención de Nicolás Petro, y que no se discutió ningún tema relacionado con el proceso judicial.

“Ahí no se habló del caso. Se trataron asuntos institucionales, incluso el presidente me manifestó preocupación por mi seguridad y me sugirió considerar salir del país al terminar mi gestión”, indicó.El exfiscal agregó que la investigación de Nicolás Petro fue llevada por la actual administración de la Fiscalía, bajo la dirección de la fiscal Luz Adriana Camargo, y no por funcionarios de su despacho, descartando así cualquier posibilidad de intervención posterior a su gestión.

¿Por qué Francisco Barbosa renunció a su candiatura presidencial?

En la misma entrevista, Francisco Barbosa explicó las razones por las cuales decidió renunciar a su aspiración política tras dejar la Fiscalía. Dijo que la disminución de su esquema de seguridad, sumada a las amenazas recibidas y a los señalamientos públicos del presidente Petro, lo llevaron a desistir de una candidatura.

“He recibido más de treinta menciones públicas del presidente donde me tilda de delincuente. Ante la falta de garantías de seguridad, no puedo participar en política”, afirmó.Barbosa insistió en que su retiro busca enviar un mensaje de responsabilidad y prudencia en medio del clima político polarizado del país.