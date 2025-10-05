Nicolás Petro acepta que recibió $1.300 millones, pero niega su utilización en campaña presidencial

Nicolás Petro se animó a hablar de su proceso judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, del que aceptó que sí recibió la suma de $1.300 millones de pesos, pero en su testimonio aclara que eran para comprar una casa y no para invertirlos en la campaña presidencial de su padre en 2022.

En una entrevista con la revista Cambio, el exdiputado del Atlántico defiende que “esos recursos son totalmente lícitos”, pues se derivan de varios préstamos.

“Mucha de esa plata fueron préstamos y están reportados tanto a las personas como en mi declaración de renta, entonces yo cogí esa plata para comprar una casa. Esa es la realidad. Jamás dije que era la campaña (presidencial), mi función no era la de recolectar recursos”, dijo en compañía de su abogado Alejandro Carranza.

Al mismo tiempo, mencionó que aunque no puede dar muchos detalles sí quiere recalcar que ese dinero no fue gastado para adquirir algunos bienes nombrados por la Fiscalía como un vehículo Mercedes Benz.



“La realidad ya está en mi declaración de renta. Entre otras cosas, dijeron que nunca habían reportado esos recursos pero ahí están. Ahorita estamos en una etapa de exclusión de pruebas y no quiero referirme a ellas, pero lo que te quiero decir es que yo sí recibí unos recursos lícitos, ya dicho por la misma fiscal del caso, y esos se fueron para algunos bienes. No todos como el carro Mercedes Benz que no se pagó ni un peso, no hay enriquecimiento ilícito y mucho menos lavado activo. Está en mi declaración de renta, son $1.300 millones”, agregó.

Nicolás Petro Foto: AFP

Alega el hijo del presidente Petro que ha intentado demostrar que no hubo un crecimiento ilegal de su patrimonio, solo un error de su parte y que hasta la misma fiscal Lucy Labore ha admitido que no recibió dineros de narcotraficantes.

“No, ninguno. Por eso es que yo me estoy defendiendo, por eso es que nos vamos a juicio. Que haya cometido errores no significa que haya cometido delitos. Eso es bastante diferente”, remarcó.

Finalmente, Nicolás Petro aprovechó la oportunidad para afirmar que todo su proceso ha sido usado como un instrumento político, según él de allí se han basado algunas campañas presidenciales.