Aplazan audiencia de imputación contra Nicolás Petro: quedó para noviembre

Nicolás Petro recibió un plazo para el inicio de un nuevo proceso judicial en su contra, luego de que la jueza sexta penal municipal de control de garantías de Barranquilla, Sofía Margarita Barros, determinara procedente la solicitud del abogado Alejandro Carranza de no dar inicio a la diligencia bajo la ausencia de este, como defensor de Petro Burgos, porque se encontraba ocupado en otros compromisos.

De acuerdo con la solicitud que el 30 de septiembre presentó Carranza, este había sido citado con antelación a la audiencia de alegatos de conclusión en el Juzgado 36 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, en un proceso en el que es representante de víctima del presidente Gustavo Petro, lo que le impedía presentarse a este.

La jueza indicó que la solicitud del abogado había sido hecha con anterioridad, por lo que le respetaban al hijo mayor del presidente su derecho a tener un abogado de confianza que lo representara en el proceso, por lo que acogió la solicitud de aplazamiento para lo que se asignará una fecha de audiencia que será fijada después del 10 de noviembre.

Ante esta solicitud, la fiscal Lucy Laborde, quien se encargó de citar la audiencia de imputación, pidió la asignación de un abogado de oficio para evitar aplazamientos en vista de que el defensor de confianza no podía.



Imputación a Nicolás Petro

Nicolás Petro fue citado a una imputación de cargos por tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público, por estar presuntamente vinculado con un favorecimiento por dos contratos entregados entre 2021 y 2022 a una fundación por parte de la Gobernación del Atlántico.

De acuerdo con conversaciones encontradas en el celular de Daysuris Vásquez, los recursos de este contrato no eran invertidos en su totalidad en el objeto del mismo, sino que pasaban información por pagos mucho más altos de los realmente convenidos para, presuntamente, quedarse con la diferencia.