En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / "Deje de trinar tanto y más bien venga trabaje": gobernadora del Valle del Cauca a presidente Petro

"Deje de trinar tanto y más bien venga trabaje": gobernadora del Valle del Cauca a presidente Petro

Petro pidió a la gobernadora que hable de la relación del narcotráfico con poderosos políticos del Valle.

Publicidad

Publicidad

Publicidad