Defensa de Nicolás Petro pide replantear permanencia de Lucy Laborde en investigaciones

Alejandro Carranza, apoderado de Nicolás Petro, le envió una carta a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, solicitándole que se replantee la permanencia de la fiscal Lucy Laborde en los procesos penales que ella lleva contra su cliente.

En este documento se cuestiona la carta de la fiscal Laborde, en la cual aseguró que sintió afectada su independencia y autonomía con la asignación de una fiscal de apoyo que no había solicitado.

“La misiva pretendía presentarse como un alegato de independencia, denunciando supuestas afectaciones a la autonomía fiscal. Pero la verdad es otra. Aquella carta constituye una estrategia discursiva y política que busca erigir una cortina de humo tan espesa que ahogue a quienes deben ejercer control institucional”, afirmó el abogado en su carta.

Nicolás Petro Foto: Instagram @nicolaspetrob

La defensa del hijo del presidente describe que estas afirmaciones de la fiscal parecen orientadas a salvaguardar intereses particulares, referenciando un tema que ya ha mencionado el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X sobre un presunto beneficio de la fiscal Laborde con las aspiraciones políticas de la precandidata Vicky Dávila.



“La fiscal no solo tapa el fraude procesal y el incumplimiento del principio de oportunidad, sino que además utiliza a la prensa como escenario para que Victoria Eugenia Dávila construya una campaña política contra el petrismo”.

Sobre la solicitud a la Fiscal para que replantee la permanencia de Laborde en los casos contra su cliente, el penalista afirma que, si lo que la fiscal pide es la protección de su independencia, se debe asegurar de manera coherente.

También solicitó que las denuncias penales y disciplinarias presentadas contra la fiscal sean tramitadas con celeridad y revocar el principio de oportunidad concedido a Daysuris Vásquez.