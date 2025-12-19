Paisita Día resultado del último sorteo hoy viernes 19 de diciembre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, con un marcado protagonismo en Antioquia. A diario, miles de personas revisan sus resultados con la expectativa de acertar la combinación ganadora y cambiar su suerte.

Para una amplia comunidad de apostadores, este chance va más allá de una participación ocasional. Representa una tradición cotidiana que combina emoción, expectativa y la ilusión permanente de que cada número pueda traer una buena noticia.

Número ganador de Paisita Día hoy, viernes 19 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 19 de diciembre de 2025 es el 9748 - 4 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 9748

Dos últimas cifras: 48

Tres últimas cifras: 748

La quinta: 4

Horario del sorteo

Uno de los aspectos más valorados por los jugadores del Paisita Día es la puntualidad de sus sorteos. La constancia en los horarios ha fortalecido la confianza del público, ya que se mantienen sin modificaciones:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta regularidad convierte el sorteo en un momento esperado del día, fácil de integrar en la rutina diaria de los apostadores.

Modalidades de juego

El Paisita Día ofrece diversas modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse tanto a jugadores frecuentes como a quienes participan de manera ocasional. Cada opción presenta distintas probabilidades de acierto:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del número ganador.

Esta variedad mantiene el juego dinámico y atractivo, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias.



Valor de las apuestas

La accesibilidad es otro de los puntos destacados del Paisita Día. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos sin perder la emoción característica del chance.

Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio del Paisita Día es sencillo y seguro. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, expresado en UVT, pueden aplicarse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una expedición máxima de 30 días.

Gracias a su combinación de tradición, emoción y facilidad de acceso, el Paisita Día continúa siendo uno de los juegos de azar más representativos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar con la suerte y ganar.