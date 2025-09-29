En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Visa presidente Petro
Pacto Histórico
Cancelan concierto Kendrick Lamar
Tiroteo en Míchigan

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / A juicio disciplinario Nicolás Petro en Procuraduría por incremento injustificado de su patrimonio

A juicio disciplinario Nicolás Petro en Procuraduría por incremento injustificado de su patrimonio

Esto se remite cuando el hijo del presidente Petro fue diputado del Atlántico entre 2020 y 2023. Aquí los detalles de las cifras.

Nicolás Petro
Nicolás Petro
Foto: Consejo Superior de la Judicatura
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de sept, 2025

La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario a Nicolás Petro por un presunto incremento injustificado de su patrimonio cuando fue diputado del Atlántico.

El presunto incremento patrimonial injustificado en más de 1.189 millones de pesos, entre ellos 400 millones de pesos que confesó haberle entregado Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso 'El Turco' Hilsaca, según dijo, para la campaña Petro Presidente 2022

Nicolás Petro.jpg
Nicolás Petro //
Foto: Instagram @nicolaspetrob

El Ministerio Público formuló pliego de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por la presunta falta disciplinaria gravísima relacionada con el incremento injustificado de su patrimonio cuando ejercía como diputado del Atlántico entre 2020 y 2023.

De acuerdo con el expediente, la investigación disciplinaria surge luego de que Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, lo señaló de recibir dineros irregulares de los cuestionados empresarios Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, el hijo de Alfonso 'El Turco' Hilsaca supuestamente destinados a la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero que habrían sido usados para gastos personales y adquisición de bienes.

"El entonces diputado del Departamento del Atlántico, habría, presuntamente recibido dinero de forma irregular de los señores Samuel Santander López Sierra y Gabriel Elías Hilsaca Acosta, para la financiación de la campaña presidencial del entonces candidato Dr. Gustavo Francisco Petro Urrego […] dinero del cual se habría apropiado para sufragar sus gastos personales y la adquisición de bienes, entre otros señalamientos expuestos en dicho medio de comunicación y relacionados en el auto de investigación disciplinaria", se lee en al auto de la Procuraduría

En ese sentido, la Procuraduría sostiene que Petro Burgos, en 2022, habría incrementado injustificadamente su patrimonio en $1.189 millones, entre ellos 400 millones de pesos que confesó haberle entregado Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso 'El Turco' Hilsaca, según dijo, para la campaña Petro Presidente 2022.

Las pruebas recaudadas incluyen testimonios, movimientos financieros y documentos notariales que evidenciarían el incremento patrimonial cuestionado.

Publicidad

Con este pliego de cargos, la Procuraduría avanza en la fase de juicio disciplinario contra Nicolás Petro, proceso que se suma a las investigaciones penales que cursan contra el hijo mayor del presidente por los mismos hechos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Nicolás Petro

Procuraduría General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad