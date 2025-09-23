La defensa de Nicolás Petro, el abogado Pedro Carranza, reaccionó a la reciente controversia por la asignación de una fiscal de apoyo en el caso contra el exdiputado.

Aseguró que la fiscal Lucy Laborde, quien lidera la investigación, no ha recibido presiones indebidas. “La primera es que no tiene ninguna presión indebida. Aquí la presión la ha generado ella por no utilizar el conducto regular que como fiscal le corresponde, filtrar información privilegiada y con reserva para ayudar a que la señora Victoria Eugenia Dávila haga campaña política”, aseguró el abogado Carranza.

La defensa del exdiputado reforzó las declaraciones del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, sobre la presunta filtración de información a medios de comunicación y a la precandidata presidencial, Vicky Dávila, por parte de la fiscal Laborde.

El presidente Gustavo Petro pidió ser reconocido como víctima en el proceso contra Nicolás Petro

Estas afirmaciones se dan luego de que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ordenó en las últimas horas el retiro de la fiscal de apoyo que había sido asignada para acompañar la nueva investigación contra el hijo del presidente Gustavo Petro y la carta enviada por la fiscal del caso, Lucy Laborde, en la que denunció presiones indebidas y cuestionó la asignación.

Por otro lado, el abogado Pedro Carranza aseguró que el presidente Gustavo Petro pidió ser reconocido como víctima en el proceso penal relacionado con su hijo Nicolás Petro. “El proceso no obedeció a un desarrollo autónomo y técnico de la función investigativa de la Fiscalía, sino que constituyó un fraude procesal estructural, diseñado y ejecutado con la finalidad desviada de afectar la investidura presidencial y presionar indebidamente al Jefe de Estado”, argumentó en el documento.

En ese caso, el mandatario denunció por prevaricato al fiscal Mario Burgos tras indagar al hijo del presidente sobre asuntos concernientes a su padre, por lo cual el presidente definió que dicho interrogatorio en el búnker de la Fiscalía constituye una invasión directa al fuero presidencial.