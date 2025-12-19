Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes 19 de diciembre de 2025

Publicidad
El Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y consultados del Valle del Cauca.
Su extensa trayectoria, sumada a la facilidad para participar y a la variedad de modalidades de apuesta, ha hecho que cada tarde miles de personas estén pendientes de sus resultados. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 19 de diciembre de 2025 es el 4446 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Chontico Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, desde los más experimentados hasta quienes participan de forma ocasional. Cada opción combina intuición, probabilidad y azar:
Esta variedad permite que cada apostador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estilo de juego y nivel de experiencia.
Uno de los principales atractivos de este sorteo es su bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción accesible para diferentes presupuestos y sin necesidad de grandes inversiones.
El cobro de premios del Chontico Día es un proceso sencillo que se realiza en puntos de pago autorizados. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:
De acuerdo con el valor del premio, calculado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Con reglas claras y una dinámica de juego fácil de entender, el Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más apreciados del Valle del Cauca, reuniendo cada tarde a miles de personas que esperan que la suerte los acompañe en el próximo resultado.