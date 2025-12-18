Chontico Día resultado del último sorteo hoy jueves 18 de diciembre de 2025

Publicidad
El Chontico Día se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más tradicionales y consultados del Valle del Cauca. Su larga trayectoria, junto con la facilidad para participar y la diversidad de modalidades de apuesta, hacen que cada tarde miles de personas sigan de cerca sus resultados.
La combinación de tradición, accesibilidad y emoción cotidiana ha convertido a este sorteo en una cita habitual tanto para jugadores frecuentes como para apostadores ocasionales. Vea el sorto en vivo aquí:
El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 18 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Chontico Día ofrece varias modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, desde los más experimentados hasta quienes juegan de forma ocasional. Cada opción combina intuición, probabilidad y azar:
Esta variedad permite que cada apostador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estilo de juego y nivel de experiencia.
Uno de los mayores atractivos de este sorteo es su bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción accesible para diferentes presupuestos y sin necesidad de grandes inversiones.
El cobro de premios del Chontico Día es un proceso sencillo que se realiza en puntos de pago autorizados. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:
Según el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Con reglas claras y una dinámica de juego fácil de entender, el Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más apreciados del Valle del Cauca, reuniendo cada tarde a miles de personas que esperan que la suerte los acompañe en el próximo resultado.