"La tierra tiene que seguir hablando": madre buscadora en La Escombrera de la Comuna 13 en Medellín

A un año del hallazgo de cuerpos en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, Margarita Restrepo, madre de Karol Vanessa, desaparecida en 2002 con 17 años, aseguró que el proceso ha estado marcado por sentimientos opuestos. “Fue una alegría muy grande, pero también una pérdida”, expresó al recordar ese momento.

Restrepo afirmó que las excavaciones permitieron visibilizar un daño histórico oculto durante años. De manera indirecta, señaló que el dolor de las familias empezó a emerger junto a la tierra removida. “Empezó a brotar todo el daño que se hizo a la naturaleza, llevándose sueños”, dijo.

La madre buscadora sostuvo que los hallazgos también significan una reivindicación para quienes insistieron durante décadas. “Ha sido un logro muy importante demostrar y reafirmar que nosotras no éramos locas”, afirmó, al destacar que ya se han encontrado siete cuerpos, aunque no correspondan a mujeres de su colectivo.

Según explicó, La Escombrera sigue siendo un punto clave para la verdad y la memoria en Medellín. De forma directa, indicó que en el lugar se buscan 502 cuerpos de personas desaparecidas en 2002. “Aquí tiene que seguir hablando la tierra”, insistió al pedir continuidad en las labores.



Restrepo relató que la desaparición forzada es una experiencia que solo deja dolor y desgaste. “La desaparición forzada no tiene nombre”, dijo, al recordar años de trámites en Fiscalía y Medicina Legal sin respuestas claras, incluso con la pérdida de documentos clave como la foto de su hija.

Tras 23 años de búsqueda, la mujer aseguró que hoy existe una esperanza distinta. De manera indirecta, afirmó que los mecanismos creados tras el Acuerdo de Paz fortalecieron los procesos de búsqueda y el acompañamiento a las familias que aún esperan verdad.

También cuestionó la falta de resultados en intentos anteriores de intervención en el sitio. “Donde la Fiscalía hubiera tenido buena voluntad política, hubiéramos logrado algún hallazgo acá en La Escombrera en 2015”, sostuvo al referirse a procesos que no avanzaron.

Publicidad

Finalmente, defendió la memoria como una herramienta fundamental para la sociedad. Recordó el impacto que tuvo la censura de un mural en honor a las víctimas y el papel simbólico de estas expresiones. “Quien no conoce la historia está expuesto a repetirla”, concluyó, al pedir respeto por una memoria que sigue siendo vulnerada.