"Haremos el evento sin cobrar": promotor de la Carpa La 66 tras negativa de Alcaldía de Cali

La Alcaldía de Cali negó los permisos para la realización de conciertos en la controvertida Carpa La 66, debido a que el predio donde se pretendía producir, ubicado en el barrio Limonar, al sur de la ciudad, actualmente no cuenta con la infraestructura adecuada para realizar conciertos de manera segura.

Según la Secretaría de Seguridad de Cali, el organizador de estos eventos tampoco contaba plenamente las certificaciones de uso de derechos de autor musicales, además de las constantes solicitudes de la comunidad para evitar estos conciertos en el sitio.

"Es muy sencillo, no cumple con las condiciones. En Cali se hacen eventos todo el tiempo y aquí hay un tema de uso de suelo. Le preguntamos a Planeación y nos emitió un concepto donde dice que no se puede realizar esa actividad económica. También hay una notificación de Sayco y Acinpro, al final no cumple con esa condición. Esto no es un tema personal, Cali tiene muchísimos retos, concentrémonos en lo importante", dijo el secretario de Seguridad, Jairo García.

Le puede interesar: Polémica Carpa la 66, en el sur de Cali, volvería a hacer conciertos durante la Feria



Ante esta negativa de la administración distrital, el empresario organizador, Carlos Paz, confirmó que la Carpa sí será utilizada durante la Feria de Cali, pues, aunque no tendrá presentaciones en vivo, sí realizará rumbas durante los días programados.

"Los artistas no se van a presentar, pero el evento sí lo vamos a hacer y es gratuito. No me compren boletas, tranquilo, no se arriesgue, vaya gratis. Vamos a hacer una pista de baile de 100 metros, donde la gente pueda bailar. Si nos mandan a la Policía, no hay nada que temer porque no les he cobrado", señaló Paz.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la Carpa La 66 ha estado involucrada en controversias por falta de permisos, pues justo el año pasado, varios conciertos se cancelaron por incumplimientos legales, teniendo, incluso, que intervenir el sitio en medio de una presentación,