El atentado tiene elementos de mayor letalidad: sec. seguridad de Cali por ataque en Mariano Ramos

El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, habló en Meridiano Blu sobre el atentado ocurrido el pasado 16 de diciembre en la ciudad en el que dos subintendentes de la Policía Metropolitana fueron asesinados en el barrio Mariano Ramos.

García lamentó el asesinato de los dos subintendentes y confirmó que este es el primer atentado reciente en el cual, lamentablemente, fallecen dos policías.

"Lamentamos el asesinato de nuestros dos subintendentes de la Policía Metropolitana de Cali y, por supuesto, solidaridad con sus familias", dijo el funcionario.



Un ataque con elementos no conocidos en otros atentados

El ataque, que ha sido atribuido al ELN, mostró elementos de "mayor sofisticación y de mayor letalidad" que no se habían observado en atentados anteriores en el suroccidente colombiano.

En el sitio se encontraron elementos que indicaron un nuevo nivel de destreza en la violencia terrorista, incluyendo el uso de "sensores" y "cámaras" que no se habían detectado previamente en el país.



"Hay elementos que no habíamos observado en otros atentados y aquí lo que estamos teniendo, por estos terroristas del ELN, son unos elementos de mayor sofisticación y de mayor letalidad. Este es el primer este es el primer atentado en el cual lamentablemente fallecen dos policías", afirmó García.

García ha solicitado al Gobierno nacional que "priorice el suroccidente colombiano" con mayores actuaciones contra el ELN y sus redes urbanas, dada la creciente capacidad y conocimiento del grupo para perpetrar actos de mayor letalidad contra la Policía.



Investigación y posibles nexos internacionales

La investigación, que cuenta con la participación de la delegada para crimen organizado de la Fiscalía, busca determinar cómo y quién ha apoyado el fortalecimiento de las capacidades del grupo terrorista.

Frente a la posibilidad de apoyo internacional, el secretario señaló que, si bien aún esperan la información generada por los actos urgentes de la Fiscalía, ya es un "elemento de atención" que el ELN tenga presencia en otro país (Venezuela), y que en ese país, además, exista "presencia activa de ese tipo de grupos".

Existen informaciones preliminares que sugieren que las destrezas en manejo de explosivos y la tecnología empleada podrían ser utilizadas por grupos como "Gisbolá" (Hezbollah) y que podría haber "entrenamiento al ELN desde territorio venezolano".



Recompensa

El funcionario informó una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información sobre este último atentado.

"El señor ministro de Defensa esta mañana también anunció una recompensa por el explosivista que está asociado a los atentados aquí en Cali. Ante la urgencia de desarticular estas células terroristas, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca han tomado medidas concretas. Se ha anunciado una recompensa de hasta 400 millones de pesos específicamente para identificar a los "explosivistas asociados a este atentado terrorista".

