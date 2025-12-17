Buscan a responsables de atentado con explosivos contra policías en Barrancabermeja

Momentos de tensión se vivieron en la comuna siete de Barrancabermeja luego de la explosión de un artefacto en una vía del barrio Miradores del Lago. El hecho dejó dos agentes de la Policía heridos y generó afectaciones en la infraestructura del sector.

Según informaron las autoridades, una patrulla de la Policía realizaba labores de vigilancia y control en la zona cuando fue activada la carga explosiva.

El artefacto explosivo fue instalado a un poste de servicio eléctrico, al estallar lo tumbó afectando varias líneas de energía en barrios aledaños. La situación también dejó a los habitantes sin redes de comunicación.

La Alcaldía de Barrancabermeja rechazó el nuevo atentado terrorista en la región y se adelantó una reunión extraordinaria de seguridad.



“Rechazo por ataque con carga explosiva contra una patrulla policial. Los dos uniformados afectados se encuentran estables. Llegamos hasta el centro asistencial en solidaridad con los dos uniformados de la Policía que resultaron lesionados tras el atentado con una carga explosiva, al paso de una patrulla, ocurrido en la Vía Nacional – Antiguo Basurero, en nuestro Distrito”, escribió la Alcaldía de Barrancabermeja en un comunicado.

Dos policías, quienes resultaron heridos tras ataque con artefacto explosivo en Barrancabermeja, se recuperan de sus heridas en un centro médico. Autoridades en alerta máxima por acciones terroristas del ELN. Detalles >> https://t.co/JqCWKoB0oe #MañanasBlu pic.twitter.com/uqdmflbJsj — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 17, 2025

Por la detonación del artefacto explosivo fue suspendido el servicio eléctrico en el barrio Miradores del Lago.

“Igualmente nos trasladamos junto a la Fuerza Pública y de Policía hasta el sector donde ocurrieron los hechos, en donde se realiza la inspección y se definen acciones tendientesa proteger a la ciudadanía y contener cualquier otra situación de riesgo”, agregó la Alcaldía.