En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Convocan a consejo de seguridad por ola de homicidios en Bucaramanga

Convocan a consejo de seguridad por ola de homicidios en Bucaramanga

En las últimas 48 horas, cinco personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas en Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta.

Publicidad

Publicidad

Publicidad