Convocan a consejo de seguridad por ola de homicidios en Bucaramanga

Una preocupante escalada de violencia sacudió a Bucaramanga y su área metropolitana en los últimos dos días, luego de una seguidilla de ataques sicariales que dejaron cinco personas muertas y tres más heridas en hechos registrados en Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta.

La mayoría de los casos se concentraron en la capital santandereana. La noche del domingo 14 de diciembre, en plena zona de Puerta del Sol, fue asesinado Josep Jesús Linares Urbina, quien se movilizaba en compañía de Andrea Lizeth Parra Serrano. Ambos fueron interceptados por sujetos que se desplazaban en motocicleta y abrieron fuego contra ellos. Linares Urbina murió en el lugar, mientras que la mujer resultó herida con un impacto de bala en un costado de la espalda.

Otro ataque se registró en la calle 48 con carrera 10 occidente, en el barrio Campo Hermoso, donde sicarios asesinaron a Jorge Armando Peña Esteban, tras llegar hasta el sitio y dispararle en repetidas ocasiones.

A estos hechos se suman dos personas heridas con arma de fuego en Bucaramanga durante la tarde de este martes 16 de diciembre. Una de las víctimas es Sonia Smith Toloza Martínez, de 29 años, quien fue baleada mientras se movilizaba en motocicleta por la carrera 15 con calle 21.



La mujer fue trasladada en estado grave al Hospital Universitario de Santander (HUS). En un caso distinto, otra persona resultó herida en el barrio El Porvenir, y también fue remitida a un centro asistencial.

Frente a esta cadena de hechos violentos, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, convocó a un consejo de seguridad con las autoridades. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario señaló:

“He convocado a una reunión urgente con el General Quintero para definir las estrategias inmediatas en materia de seguridad. Los hechos sicariales de los últimos días nos ocupan en enfrentar a los bandidos con toda la fuerza. Mi prioridad es la seguridad de Bucaramanga”.

La violencia también se extendió a municipios del área metropolitana. En el barrio Los Olivos de Floridablanca, fue asesinado Jorge Eduardo Almeida Barajas, habitante de calle conocido con el alias de ‘Kawai’. De acuerdo con las autoridades, al parecer se encontraba comercializando estupefacientes cuando un hombre se le acercó y le disparó.

En otro hecho ocurrido en el mismo municipio, un hombre armado llegó hasta una droguería ubicada en la calle 108 #44-12, sector El Campanazo, y asesinó por la espalda a Gleider Alexis Robles Pabón.

Finalmente, en Piedecuesta, en el barrio San Antonio, fue asesinado Harold Alexis Almeida Aguillón, quien murió tras recibir siete impactos de bala.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles de estos crímenes y dar con los responsables, mientras se anuncian medidas de refuerzo en seguridad ante la creciente ola de violencia.