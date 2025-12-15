En vivo
Iglesia católica pide al ELN frenar violencia y permitir la movilidad en todo el país

Iglesia católica pide al ELN frenar violencia y permitir la movilidad en todo el país

La Iglesia católica ha rechazado los ataques que se han perpetrado en las últimas horas en contra de la población civil, dentro de los que están los adelantados por el ELN en el marco del paro armado anunciado en todo el país.

