Iglesia católica pide al ELN frenar violencia y permitir la movilidad en todo el país

Ha señalado la Iglesia Católica, en cabeza de monseñor Héctor Fabio Henao, representante de las relaciones entre el Estado e Iglesia, que es de vital importancia que se acoja ese mensaje de Navidad, del respeto a los demás, pero también de la vida de los colombianos y de sus libertades; ha señalado y le ha pedido a los grupos armados que se sinceren con este anhelo que en algún momento han señalado con respecto a la paz.

“El mensaje de la Navidad es paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, así lo anunciaron los ángeles, y así debe resonar en nuestro país, invitando a todos los grupos a avanzar de manera sincera en la búsqueda de la paz, a fortalecer los mecanismos para que se cumplan todas las normas humanitarias, se respete la vida, la movilidad, se respete la existencia plena de cada ser humano”, dijo Henao.

Bandera hallada del ELN. Suministrada.

El representante de la Iglesia mencionó que se están adelantando algunos esfuerzos internos, aprovechando las experiencias previas, para evitar más hechos violentos.

“La Navidad es una época especial para que encuentren libertad quienes están retenidos, y para que quienes sufren por las consecuencias del miedo puedan sentir alivio y sentir que se transforman las realidades que antes les amenazaban. Navidad, pues, es un tiempo para vivir los principios humanitarios, para hacer posible la realización comunitaria, y para que se puedan realizar las profundas aspiraciones de paz del pueblo colombiano”, reiteró Henao.