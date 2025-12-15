Hermana de María Corina Machado cuenta detalles de la fractura vertebral de líder opositora

La salud de María Corina Machado volvió a ser noticia mundial luego de que se conociera que la líder opositora venezolana presenta una fractura en una vértebra, una condición detectada tras más de año y medio sin atención médica formal. Esto, solo días después de su llegada a noruega para recibir el Premio Nobel de Paz por su lucha para el regreso de la democracia en Venezuela.

En entrevista con Recap Blu, Clara Machado, hermana de la dirigente, entregó detalles sobre el estado de salud de María Corina y el complejo contexto en el que se produjo el diagnóstico, marcado por la clandestinidad, la persecución política y un emotivo reencuentro familiar en Oslo.

Clara explicó que, pese a la fractura vertebral, María Corina se mantiene fuerte y en pie, fiel a su carácter. “Ella está muy fuerte como es ella y sale adelante”, afirmó, aunque reconoció que el desgaste ha sido enorme tras pasar más de un año y medio sin poder acudir a controles médicos. Según relató, el hallazgo de la fractura se dio luego de que la propia líder opositora confesara públicamente que llevaba mucho tiempo sin chequeos y que debía someterse a varias evaluaciones de salud.

De acuerdo con la hermana de Machado, la fractura estaría asociada a la exigente travesía que implicó su salida de Venezuela, una operación de alto riesgo que se dio en medio de estrictas medidas de seguridad y bajo la amenaza constante del régimen.



“Ahora lo que viene es cuidarse mucho, monitoreo y seguir una serie de pasos médicos”, señaló Clara.

María Corina Machado con sus seguidores en Noruega // Foto: AFP

Emotivo reencuentro en Oslo

Por otro lado, Clara Machado describió como “difícil de poner en palabras” el reencuentro con su hermana después de más de dos años sin verse ni poder abrazarse. La separación familiar, forzada por la persecución política, había mantenido a María Corina lejos de sus hijos, de su madre y de sus hermanos desde abril de 2023, mientras permanecía en la clandestinidad.

Oslo se convirtió, según Clara, en un punto de quiebre emocional. Allí no solo se dio el reencuentro familiar, sino también un momento simbólico que marcará un antes y un después para ellos. “Fue un tesoro, un regalo muy grande”, afirmó, destacando que durante esas horas compartidas el tiempo pareció volar entre abrazos, conversaciones simultáneas y la necesidad de asimilar que, por fin, estaban juntos otra vez.

Publicidad

La hermana de la líder opositora también recordó la tensión vivida durante las horas previas a la salida de María Corina de Venezuela. Miedo, estrés, largas jornadas sin dormir y mucha fe acompañaron a la familia mientras esperaban la confirmación de que todo había salido bien. “Nos tocó ser valientes, confiar y rezar”, relató.

Finalmente, Clara Machado enfatizó que su hermana sigue enfocada en lograr que la democracia vuelva a Venezuela.