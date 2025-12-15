En vivo
Hermana de María Corina Machado cuenta detalles de la fractura vertebral de líder opositora

Hermana de María Corina Machado cuenta detalles de la fractura vertebral de líder opositora

Clara Machado también relató el emotivo reencuentro que tuvo con su hermana, quien en medio de una travesía salió de Venezuela para poder recibir el Premio Nobel de Paz.

