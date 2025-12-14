“Algo espectacular, de película”: Exdiplomático revela detalles de la salida de María Corina Machado

La imagen de María Corina Machado en Oslo, horas después de no poder asistir a la ceremonia del Premio Nobel de Paz, se convirtió en una de las más comentadas de la semana a nivel mundial. Su salida de Venezuela, país donde es considerada una de las figuras más perseguidas por el régimen de Nicolás Maduro, abrió nuevas preguntas sobre el futuro político del país y el alcance real de la presión internacional.

En entrevista con Sala de Prensa Blu este 14 de diciembre, el analista internacional Lawrence Gumbiner, exfuncionario del Departamento de Estado de Estados Unidos y experto en política hemisférica, calificó la operación como un episodio inédito, cargado de riesgos y con implicaciones que van mucho más allá de lo simbólico.



Salida de María Corina Machado de Venezuela: una operación de alto riesgo

Gumbiner no dudó en describir la salida de Machado como una maniobra extraordinaria. Aseguró que se trató de una operación “de película”, en la que la líder opositora tuvo que superar cerca de diez retenes de seguridad, salir del país por vía marítima en condiciones complejas y llegar primero a una isla del Caribe antes de continuar su traslado hacia Europa.

El analista explicó que existió algún nivel de coordinación para evitar un incidente mayor en el mar. Según dijo, hubo comunicación destinada a impedir el uso de fuerza militar durante el trayecto, teniendo en cuenta la presencia de unidades estadounidenses en el Caribe. Aunque aclaró que no se conocen detalles sobre un eventual involucramiento directo del gobierno de Estados Unidos, sostuvo que el operativo fue exitoso, más allá del retraso que impidió la llegada de Machado a la ceremonia del Nobel.

María Corina Machado. Foto: AFP

Impacto político de María Corina Machado tras el Nobel de Paz

Para Gumbiner, la presencia de María Corina Machado fuera de Venezuela representa un escenario con ventajas y riesgos. La definió como un “cuchillo de doble filo”. Por un lado, destacó que ahora tiene mayor libertad para reunirse con gobiernos, fortalecer apoyos internacionales, ofrecer declaraciones públicas y visibilizar la crisis venezolana en escenarios globales. Sin embargo, advirtió que su eventual regreso al país será altamente complejo.

El analista recordó que la historia política ofrece varios ejemplos de líderes que pierden influencia cuando permanecen demasiado tiempo fuera de su territorio. Estar lejos del país, explicó, puede debilitar el vínculo directo con la ciudadanía y la dinámica interna del poder.

En cuanto al rol de Estados Unidos, Gumbiner fue cauto frente a una posible intervención militar. Señaló que la estrategia actual apunta a una presión progresiva, basada en sanciones y negociaciones. Según afirmó, figuras como Donald Trump han optado por una presión gradual con miras a una eventual salida negociada de Nicolás Maduro.

Sobre Colombia, consideró que las tensiones con Washington son más personales que estructurales y subrayó que ambos países mantienen intereses comunes en la región. Mientras tanto, la salida de María Corina Machado sigue reconfigurando el tablero político regional, en medio de una presión internacional que aumenta, pero que aún no define el rumbo final de Venezuela.