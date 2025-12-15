En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paro ELN
Accidente bus Antioquia
José Antonio Kast
Zulma Guzmán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / María Corina Machado tiene una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

María Corina Machado tiene una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

"Está confirmada la fractura vertebral", indicó Claudia Macero en alusión a un artículo publicado en el diario noruego Aftenposten.

Publicidad

Publicidad

Publicidad