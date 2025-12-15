María Corina Machado tiene una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

La opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz, padece una fractura vertebral desde que abandonó Venezuela la semana pasada, anunció este lunes su portavoz.

"Está confirmada la fractura vertebral", indicó Claudia Macero en alusión a un artículo publicado en el diario noruego Aftenposten.

"Por el momento, no se dará ninguna información extra a la que aparece en el artículo", agregó. Según el diario, la fractura se produjo cuando la llevaban en un pequeño barco pesquero.

En desarrollo...

