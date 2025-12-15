En las últimas horas se confirmó la extradición a Estados Unidos de Luis Enrique Linero Pinto, alias ‘Calvo’, y Hernando Manuel de la Cruz Rivera Orjuela, alias ‘Hernando’, señalados de integrar una red criminal transnacional dedicada al tráfico ilegal de migrantes en el Caribe colombiano. La operación fue coordinada entre la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) e Interpol Colombia.

Los dos hombres habían sido capturados el 30 de noviembre de 2023, durante una operación interagencial en la que participaron la Armada, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial, la Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia. La investigación, liderada por Inteligencia Naval, permitió establecer su presunta participación directa en actividades ilícitas que comprometían la seguridad marítima y exponían a los migrantes a graves riesgos durante su tránsito irregular.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Calvo’ cumplía un rol clave dentro de la organización. Estaría encargado de acercarse a integrantes de la Institución Naval para obtener información sensible que facilitara el movimiento ilegal de embarcaciones. Además, coordinaba la salida de lanchas con migrantes irregulares desde San Andrés con destino a Nicaragua, articulándose directamente con el cabecilla de la estructura criminal.

Extraditados a EE. UU. colombianos que lideraban red de tráfico de migrantes: esto prometían

Por su parte, alias ‘Hernando’ es señalado como el principal líder de la red. Su función habría sido la de coordinador y guía, encargado de captar migrantes y ofrecerles rutas clandestinas tanto por el archipiélago de San Andrés como a través de la selva del Darién, con destino final en Nicaragua. Dentro de la organización, sería uno de los responsables de la logística, planificación y direccionamiento de estas operaciones ilegales.



Las autoridades destacaron que esta extradición marca un precedente judicial en Colombia, al tratarse de los primeros ciudadanos colombianos enviados a Estados Unidos por el delito de tráfico de migrantes. El caso refuerza los mecanismos de cooperación internacional y envía un mensaje contundente a las redes criminales que lucran poniendo en riesgo la vida de personas en condición de migración irregular.