Blu Radio  / Nación  / Extraditados a EE. UU. colombianos que lideraban red de tráfico de migrantes: esto prometían

Extraditados a EE. UU. colombianos que lideraban red de tráfico de migrantes: esto prometían

Alias ‘Calvo’ y ‘Hernando’ habrían coordinado rutas ilegales desde San Andrés y el Darién hacia Nicaragua, poniendo en riesgo la vida de migrantes y la seguridad marítima del Caribe.

Por: Felipe García
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

