Política  / Héctor Olimpo renuncia a su aspiración presidencial: buscará llegar al Senado

Héctor Olimpo renuncia a su aspiración presidencial: buscará llegar al Senado

El exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo, también confirmó que buscará llegar a la presidencia del Partido Liberal.

