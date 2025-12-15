Héctor Olimpo renuncia a su aspiración presidencial: buscará llegar al Senado

El exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo, renunció a su aspiración presidencial. Olimpo ya había entregado sus firmas ante la Registraduría y el Partido Liberal le había ofrecido un coaval para participar en una consulta interpartidista en marzo, si llega a haber.

Sin embargo, Olimpo asegura que aún no hay claridades sobre la consulta y aspirará al Senado por el Partido Liberal.

“Después de una reflexión muy profunda he llegado a una decisión muy clara: en este momento puedo servir mejor a Colombia desde otro escenario institucional, desde el Senado de la República. Un espacio donde mi experiencia, mi criterio y mi capacidad de construir consensos son hoy más necesarios que nunca. Por eso hoy anuncio al país mi candidatura al Senado de la República”, señaló Héctor Olimpo.

Anuncio Rueda de Prensa Liberal 👇🏽https://t.co/8Ad4uwkP6O — Héctor Olimpo (@hectorolimpo) December 15, 2025

Además, el exgobernador de Sucre también confirmó que buscará llegar a la presidencia del Partido Liberal en la próxima convención nacional. Actualmente, ese cargo lo ocupa el expresidente César Gaviria.



Es importante recordar que, en un principio, Héctor Olimpo fue precandidato presidencial por la Fuerza de las Regiones; sin embargo, fue expulsado de esa coalición.